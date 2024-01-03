مدبولى: الدولة تواجه العديد من التحديات أدت إلى زيادة التضخم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هدف الحكومة عدم اتساع فجوة الدعم، معقبا: “بنحاول أن نبقي عليها أو تثبيتها”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم، كما أن هذا البرنامج يتم تقييمه وفقا لـ3 مؤشرات "التضخم، النمو، والبطالة"، حيث كلما قلت البطالة والتضخم وزاد النمو أصبحت هناك حالة من الاستقرار الاقتصادي.

وتابع: "الاقتصاد المصري وحتى 2021 حقق تفاصيل تلك المعادلة السحرية، ولكن بعد 2021 حدثت الأزمة الاقتصادية الخانقة من حروب وتحديات، ما أسهم في زيادة نسبة التضخم وقلة معدل النمو.