سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا حيث يؤثر على حياتهم اليومية وأسعار كافة السلع الأساسية حيث تشهد العملة الأمريكية في مصر استقرارًا ملحوظًا، بسبب الإجازات الرسمية والأعياد، ووقف التداول في البنوك، حتى غد الأحد الموافق 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن تستأنف البنوك عملها يوم الإثنين المقبل، وتبدأ حركة التداول لبيع وشراء الدولار بالبنوك العاملة في السوق المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

وسجل سعر الدولار في مصر 2023، استقرارًا عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديث في نشرة البنك المركزي المصري والتي يتم إعلانها من خلال لوحة التعاملات المالية اليوم السبت 6 يناير 2024.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

واستمر استقرار سعر الدولار عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع، خلال الفترة الماضية، ولم يسجل تحركًا ملحوظًا، بالبنوك العاملة في السوق المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك «CIB» عند 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.

و سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلى الكويتي 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد، 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 33.56 جنيه للشراء، 33.84 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.92 جنيه للشراء، 39.26 جنيه للبيع، و سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، و سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.34 جنيها للشراء، و100.37 جنيه.

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