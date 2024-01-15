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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

جريدة الدستور

قتلت إسرائيلية وأصيب 4 بجروح خطيرة و9 بجروح متوسطة في عمليات طعن ودهس بمدينة رعنانا في تل أبيب.

 قالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيًا سرق سيارة ودهس أشخاصًا في وسط إسرائيل اليوم الإثنين، مما تسبب في إصابة 13 شخصًا على الأقل وأضافت أنه تم اعتقال المشتبه‭‭ ‬‬به وجار التحقيق معه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض الأشخاص ربما قد تعرضوا للطعن في هذا الحادث الذي وقع في مدينة رعنانا شمال تل أبيب، حيث تصاعد التوتر الأمني بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين إسرائيل ومسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وقالت الشرطة في بيان لها "يبدو أن هجوم الدهس إرهابي" وأضافت أن المشتبه به من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وتابعت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن إفادات أدلى بها شهود عيان في تقرير سابق إن الحادث ربما كان عبارة عن محاولة سرقة سيارة نتج عنها حادث الدهس.

وأفادت قيادة شرطة منطقة وسط إسرائيل، بأنهم لا يستبعدون وجود مهاجمين آخرين في مدينة رعنانا.

جاء ذلك تعليقًا على عملية الطعن والدهس التي وقعت في المنطقة الواقعة شمالي تل أبيب.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت بأنه تم اعتقال اثنين مشتبه بهما، وهما من مدينة الخليل.

وأجرت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا أوليًّا بخصوص عملية الطعن والدهس التي وقعت في مدينة رعنانا شمالي تل أبيب.

وقالت الشرطة إن تحقيقها الأول، خلص إلى أن شخصًا طعن امرأة واستولى على مركبتها ثم دهس آخرين في أكثر من موقع.

 

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