الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الإرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

التليفون الإرضي
التليفون الإرضي

زادت عمليات البحث خلال الايام القليلة الماضية عن موعد اصدار فاتورة التليفون الارضي الجديدة 2024،والاستفسار عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we

وينشر الدستور في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن موعد اصدار فاتورة شهر يناير 2024 واخر موعد لدفعها.

اعلنت الشركة المصرية للاتصالات وي عن بدء اصدار فاتورة التليفون الارضي يناير 2024 غدا الاثنين الموافق  14 يناير  ،وتتيح الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر  بدون اي غرامات تاخير او رسوم ادارية اضافية حتي يوم الاربعاء 14 فبراير.

اخر موعد فاتورة التليفون الارضي

تقوم المصرية للاتصالات بعدها بفرض غرامة تاخير بقيمة 10 جنيهات او 1.5 % من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل الي استقبال فقط، يتم خلالها اتاحة دفع الفاتورة حتي منتصف شهر مارس 2024 علي ان يتم قطع الخدمة نهائيا علي العميل يوم الخميس 14 مارس 2024.

نظام فاتورة التليفون الأرضي

هذا وقد حولت الشركة نحو 6 مليون عميل  لنظام الدفع المسبق  ، ضمن خطة الشركة للتحول الي الشمول المالي والخدمات الالكترونية وهذا ادي الي اتاحة خدمات جديدة للدفع امام المستخدمين.

تصدر غداً.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكيفية سدادها

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الجديدة من خلال هذه الخطوات 
يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي ايكونة فاتورة التليفون الارضي من هنا.

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الارضي  والبريد الالكتروني
اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال ادخال كود المحافظة ورقم التليفون.

يبلغ عدد  المشتركين بالهاتف الثابت نحو ١٢.٥ مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين الي هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

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