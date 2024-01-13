زادت عمليات البحث خلال الايام القليلة الماضية عن موعد إصدار فواتير التليفون الجديدة 2024 ، والاستفسار عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات الذي أتاح كافة الخدمات للعملاء من جميع محافظات الجمهورية.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

وينشر الدستور في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد إصدار فاتورة يناير 2024 وآخر موعد لدفعها وفقا للموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات WE حيث جاءت الخطوات كما يلي :-

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الجديدة من خلال هذه الخطوات.

يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي ايكونة فاتورة التليفون الارضي من هنا

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الارضي والبريد الالكتروني

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال ادخال كود المحافظة ورقم التليفون

ميعاد استحقاق فواتير التليفون الأرضي

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وي عن بدء إصدار فاتورة التليفون يناير 2024 يوم الاثنين الموافق 14 يناير ،وتتيح الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر بدون اي غرامات تاخير او رسوم ادارية اضافية حتي يوم الأربعاء 14 فبراير .

أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي

تقوم المصرية للاتصالات بعدها بفرض غرامة تاخير بقيمة 10 جنيهات او 1.5 % من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل الي استقبال فقط ، يتم خلالها اتاحة دفع الفاتورة حتي منتصف شهر مارس 2024 علي ان يتم قطع الخدمة نهائيا علي العميل يوم الخميس 14 مارس 2024.

فاتورة التليفون الأرضي

وقد حولت الشركة نحو 6 مليون عميل لنظام الدفع المسبق ، ضمن خطة الشركة للتحول الي الشمول المالي والخدمات الالكترونية وهذا ادي الي اتاحة خدمات جديدة للدفع أمام المستخدمين.

يبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو ١٢.٥ مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين إلى هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

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