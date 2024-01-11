يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الشركات الموزعة لمنطقتهم في محافظات الجمهورية بكل سهولة من خلال الإنترنت، بعد أن يسر التحول الرقمي هذه الاجراءات دون الحاجة للتوجه إلى شركة الكهرباء أو انتظار المحصل كي يحصل الفاتورة.

تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

يمكن من خلال التقرير التالي التعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا بكل سهولة والاستعلام عن فاتورة الكهرباء للشركات الأخرى الموزعة للكهرباء في مصر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

يكون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة شمال الدلتا من خلال الموقع الخاص بالشركة على الانترنت الموجود من هنا.

تظهر صفحة مكتوب فيها الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

ثم يتم اختيار المحافظة ( الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ).

اختيار الهندسة وفق المحافظة التي تم اختيارها وهي المنطقة السكنية.

ثم وضع المنطقة – اليومية – الحساب – الفرعي المسجلين على العداد.

الضغط على الاستعلام عن الفواتير كي تظهر الفاتورة المستحقة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستحقة

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستحقة لشهر يناير 2024 لمختلف الشركات الموزعة للكهرباء في مصر من خلال رابط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنا.

ثم اختيار الشركة الموزعة لمنطقتك:

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء.

شركـة القنـاه لتوزيع الكهـرباء.

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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