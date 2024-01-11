الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

جريدة الدستور

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الشركات الموزعة لمنطقتهم في محافظات الجمهورية بكل سهولة من خلال الإنترنت، بعد أن يسر التحول الرقمي هذه الاجراءات دون الحاجة للتوجه إلى شركة الكهرباء أو انتظار المحصل كي يحصل الفاتورة.

تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

يمكن من خلال التقرير التالي التعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا بكل سهولة والاستعلام عن فاتورة الكهرباء للشركات الأخرى الموزعة للكهرباء في مصر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

  • يكون الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة شمال الدلتا من خلال الموقع الخاص بالشركة على الانترنت الموجود من هنا.
  • تظهر صفحة مكتوب فيها الاستعلام عن فواتير الكهرباء.
  • ثم يتم اختيار المحافظة  ( الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ).
  • اختيار الهندسة وفق المحافظة التي تم اختيارها وهي المنطقة السكنية.
  • ثم وضع المنطقة – اليومية – الحساب – الفرعي المسجلين على العداد.
  • الضغط على الاستعلام عن الفواتير كي تظهر الفاتورة المستحقة.

من هنا.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ونسبة الزيادة على فاتورة يناير 2024

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستحقة 

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستحقة لشهر يناير 2024 لمختلف الشركات الموزعة للكهرباء في مصر من خلال رابط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنا.

ثم اختيار الشركة الموزعة لمنطقتك: 

  • شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء.
  • شركـة القنـاه لتوزيع الكهـرباء.
  • شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
  • شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
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من هنا.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we

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خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عبر الموقع الرسمي والتطبيق

اسعار شرائح الكهرباء  2024

  • الشريحة الأولى  من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها 58 قرشًا.
  • الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات يكون سعرها 68 قرشًا.
  • الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات يكون سعرها 83 قرشًا.
  • الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات يكون سعرها 125 قرشًا.
  • الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات يكون سعرها 140 قرشًا.
  • الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 وات سعرها 150 قرشًا.
  • لشريحة السابعة تبدأ من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 165 قرشا
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