الخميس 11 يناير 2024
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مصر

من هنا.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we

جريدة الدستور

يسّر التحول الرقمي على المواطنين دفع الفواتير لمختلف الخدمات والمرافق من خلال الإنترنت، منها الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ودفع الفاتورة المستحقة بكل سهولة عن طريق الدفع الإلكتروني. 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we

من خلال التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we ومعرفة فاتورة الشهر المستحقة ودفعها في موعدها المحدد.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

  • يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات من هنا.
  • كتابة كود المنطقة في محافظتك.
  • كتابة رقم تليفونك الأرضي.
  • الضغط على اظهر الفواتير كي تعلم الفواتير المستحقة لخطك الأرضي.

ويسرت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها امكانية إدارة خط التليفون الأرضي من خلال التسجيل علىmy.te.eg  أو تحميل تطبيق My W.

ويكون متاح أمام العميل فترة سماح 20 يوم قبل انتهاء المهلة لتسديد فاتورة التليفون الارضي. 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ونسبة الزيادة على فاتورة يناير 2024

نظام الخط الأرضي مسبق الدفع 

حدثت الشركة المصرية للاتصالات من خدماتها للهاتف الارضي بحيث أصبحت نظام الخط مسبق الدفع وبفاتورة شهرية.

وبها يمكن شحن الرصيد ومتابعة الاستهلاك والاشتراك في أكثر من باقة إضافية لإجراء أي نوع من أنواع المكالمات.

ويمكن تغيير  الباقة الأساسية في أي وقت من خلال أقرب فرع من فروع WE أو عن طريق تطبيق My WE   ،my.te.eg  أو الاتصال على رقم خدمة العملاء 111.

وتنقسم إلى ثلاث باقات WE أرضي 20 WE أرضي 35 WE أرضي 65 مع اضافة 14% القيمة المضافة إلى التكلفة.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عبر الموقع الرسمي والتطبيق

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we لشهر يناير

كيفية شحن باقات الدفع المسبق للخط الارضي

يكون شحن باقات الدفع المسبق للخط الارضي من خلال الاتي:

  • تطبيق My WE
  • الموقع الإلكتروني https://my.te.eg
  • جميع فروع  WE
  • أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فوري، مصاري، سداد، بي، ممكن، خدماتي،..)
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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we لشهر يناير

موقع المصرية للاتصالات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضى

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