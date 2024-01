من هنا.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we

يسّر التحول الرقمي على المواطنين دفع الفواتير لمختلف الخدمات والمرافق من خلال الإنترنت، منها الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ودفع الفاتورة المستحقة بكل سهولة عن طريق الدفع الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we

من خلال التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we ومعرفة فاتورة الشهر المستحقة ودفعها في موعدها المحدد.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

كتابة كود المنطقة في محافظتك.

كتابة رقم تليفونك الأرضي.

الضغط على اظهر الفواتير كي تعلم الفواتير المستحقة لخطك الأرضي.

ويسرت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها امكانية إدارة خط التليفون الأرضي من خلال التسجيل علىmy.te.eg أو تحميل تطبيق My W.

ويكون متاح أمام العميل فترة سماح 20 يوم قبل انتهاء المهلة لتسديد فاتورة التليفون الارضي.

نظام الخط الأرضي مسبق الدفع

حدثت الشركة المصرية للاتصالات من خدماتها للهاتف الارضي بحيث أصبحت نظام الخط مسبق الدفع وبفاتورة شهرية.

وبها يمكن شحن الرصيد ومتابعة الاستهلاك والاشتراك في أكثر من باقة إضافية لإجراء أي نوع من أنواع المكالمات.

ويمكن تغيير الباقة الأساسية في أي وقت من خلال أقرب فرع من فروع WE أو عن طريق تطبيق My WE ،my.te.eg أو الاتصال على رقم خدمة العملاء 111.

وتنقسم إلى ثلاث باقات WE أرضي 20 WE أرضي 35 WE أرضي 65 مع اضافة 14% القيمة المضافة إلى التكلفة.

كيفية شحن باقات الدفع المسبق للخط الارضي

يكون شحن باقات الدفع المسبق للخط الارضي من خلال الاتي: