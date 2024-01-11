الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عبر الموقع الرسمي والتطبيق

فاتورة المياه
فاتورة المياه

خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه واحدة من المواضيع التي تشهد ارتفاعًا في معدل البحث خلال الساعات القليلة الماضية عبر محرك البحث جوجل للتعرف على كل ما يخص خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه، وقد أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للمستخدمين عدة وسائل من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الاستعلام عن فاتورة المياه، وتشمل هذه الوسائل الخدمات المتاحة على موقعها الرسمي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عبر الموقع الرسمي والتطبيق

وقدمت الشركة خيارات إضافية للاستعلام عن فواتير مياه الشرب لشهر يناير 2024 ويمكن الوصول إلى هذه الخدمات من خلال تنزيل تطبيق "125-HCWW" على الهواتف الذكية من متجر بلاي أو آب ستور، أو التواصل مع المحصلين المختصين التابعين للشركة في المحافظات والمدن المختلفة، كما يمكن للمستهلكين زيارة مكتب الشركة المختص بالمنطقة الخاصة بهم أو مكتب صاحب العداد للحصول على المعلومات المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر يناير 2024:

  • انتقل إلى موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مباشرة عبر الرابط الخاص به من هنا
  • اختر أيقونة "دفع الفواتير" المتاحة في الصفحة الرئيسية.
  • قم بإدخال بيانات العداد المطلوبة ورقمه.
  • أدخل قراءة العداد في الخانة المخصصة لها.
  • انقر على "الاستعلام".
  • ستظهر لك على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري لدفع فاتورة شهر يناير 2024.

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خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه عبر تطبيق 125-HCWW

تمكّنت الشركة القابضة للمياه من تسهيل عملية الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال تطبيق "125"، والذي يمكن الآن تنزيله من متجر Google Play يتيح هذا التطبيق تشغيله بسهولة على أنظمة Android بمختلف تحديثاتها، يكفي تسجيل الدخول إلى التطبيق، اختيار المحافظة المتبعة، إدخال رقم العداد، ومن ثم الضغط على زر الاستعلام.

  1.  قم بتنزيل تطبيق "125-HCWW" من الرابط المتاح من هنا.
  2. قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق وأنشئ حسابًا جديدًا.
  3. اختر الشركة التي تتبع لها فاتورة المياه.
  4. أدخل رقم السداد الإلكتروني المسجل على فاتورة المياه الخاصة بك.
  5. ستظهر قيمة الفاتورة، ويمكنك سدادها بسهولة باستخدام بطاقات الائتمان المتاحة في التطبيق.
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