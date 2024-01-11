الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we لشهر يناير

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we تعتبر محور اهتمام العديد من الأفراد، حيث يُسجِّل رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we هذا الشهر إقبالًا كبيرًا، لتحقق المشتركين من قيمة الفاتورة والدفع الفوري، ما يعكس ارتفاع نسب البحث عبر محرك جوجل العالمي خلال الساعات الأخيرة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي we لشهر يناير

توفر الشركة المصرية للاتصالات طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 عبر عدة وسائل، منها استخدام الموقع الرسمي للشركة عبر إدخال رقم الهاتف، وكذلك القيام بالاستعلام عبر الاتصال بالرقم المختصر (19777)، يكفي تسجيل رقم الهاتف المراد الاستعلام عن فاتورته ليتم عرض قيمتها.

يتزامن هذا مع انخفاض عدد العملاء الذين يُصدر لهم فواتير، نتيجة لتحويل الشركة عددٍ من عملاء الهاتف الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، بدلًا من استخدام الفواتير، وتم ذلك منذ منتصف العام الماضي، من المتوقع أن يتم الانتهاء من تحويل جميع عملاء الخط الأرضي إلى نظام الدفع المسبق خلال العام الجاري.

خطوات دفع فواتير التليفون الأرضي أون لاين 

لتسهيل عملية دفع فواتير التليفون الأرضي عبر الإنترنت، يمكنك اتباع الخطوات التالية على موقع الشركة المصرية للاتصالات:

  1. الدخول على الموقع الرسمى للشركة المصرية للاتصالات من هنا
  2. إدخال بيانات الحساب، وهم كود المحافظة ورقم التليفون المراد دفع فاتورته.
  3.  اضغط على زر "أظهر الفواتير" لرؤية تفاصيل الفاتورة المستحقة.
  4. اختيار الفاتورة للسداد من خلال تحديد الفاتورة التي ترغب في دفعها بوضع علامة صح في مربع "اختر للسداد".
  5. تأكيد الدفع من خلال الضغط على زر "ادفع" الذي يتواجد في أعلى الصفحة.

موقع المصرية للاتصالات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضى

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

إضافة معلومات إضافية (إذا لزم الأمر)

  •  في حال وجود أكثر من فاتورة، أضف رقم تليفون آخر للسداد.
  •  أدخل البريد الإلكتروني.
  • تأكيد السداد، ستظهر بيانات الفاتورة، قم بالتحقق منها واضغط على زر "سدد".
  • إدخال معلومات وسيلة الدفع، بعد الضغط على زر "سدد"، أدخل معلومات وسيلة الدفع المرغوبة (فيزا أو ماستر كارد).
  • تأكيد الدفع، أكمل عملية الدفع بالضغط على زر "سدد".

باستكمال هذه الخطوات، ستكون قد أتممت عملية دفع فاتورة التليفون الأرضي بسهولة وسرعة.

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