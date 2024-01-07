الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وقت الغروب على كورنيش القناطر قبلة الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد

احتفالات عيد الميلاد
احتفالات عيد الميلاد

حرص عدد من الأقباط على الاحتفال بعيد ميلاد بالقناطر الخيرية، واستغل بعضهم وقت الغروب للاستمتاع على ضفاف النيل وكورنيش القناطر، ضمن العديد من الفعاليات والاحتفالات التي تمتعت بها  حدائق القناطر الخيرية.

 

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تأمينات احتفالات عيد الميلاد

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد اضطلعت بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين عيد الميلاد المجيد بمختلف محافظات الجمهورية من خلال الانتشار الأمنى المُكثف بكل المحاور والميادين وبمحيط المنشآت الهامة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات. 

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

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أستقبال أحتفالات عيد الميلاد احتفالات عيد الميلاد الاحتفال بعيد ميلاد القناطر الخيرية الاقباط حدائق القناطر الخيريه احتفالات المواطنين

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