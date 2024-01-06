السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك طائفة الأرمن الأرثوذكس احتفالات عيد الميلاد

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يشارك الأرمن الأرثوذكس احتفالات عيد الميلاد

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، احتفالات طائفة الأرمن الأرثوذكس، بعيد الميلاد المجيد، لتقديم التهنئة والتأكيد على روح المحبة والتعايش التي تسود داخل وطننا الغالي مصر، وذلك بكاتدرائية القديس بولس والقديس بطرس وبحضور راعي الكنيسة الأب كريكور موراديان وأعضاء مجلس الإدارة للأرمن الأرثوذكس.

شارك في تقديم التهنئة، اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبي محافظ الإسكندرية، وممثلي المخابرات الحربية والعامة، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي كلمته، أكد محافظ الإسكندرية أن هذه الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين جموع المصريين، موضحًا أننا جئنا اليوم قيادات تنفيذية وشعبية سكندرية، ليس لتقديم التهنئة فقط بل لنحتفل سويا ككيان واحد في وطن واحد إخوة متحابين متماسكين.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد بين الحضور في هذا المكان المقدس لنحتفل  بالأعياد، مقدما خالص التهاني لإخوتنا أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية الكريمة بمناسبة الاحتفال بميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، داعيا الله -عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها، ويعم الأمن والأمان ربوعها.

 

وكان قد هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. متمنيًا أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

وقال اللواء محمد الشريف إن مصر ستظل دائما نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزًا للتعايش الحضاري الإنساني. داعيا المولى -عز وجل- أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي السياق ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعدادات بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد. لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار ال 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

محافظ الإسكندرية عيد الميلاد المجيد وطن واحد الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية ميلاد السيد المسيح

مواد متعلقة

تزامنًا مع عيد الميلاد المجيد.. انتشار فرق التأمين الطبي بمحيط الكنائس بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يؤكد رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

ماذا قال صلاح ونجوم الفراعنة لإعادة الجماهير للالتفاف حول المنتخب؟

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

"عكس عيد القيامة".. متخصص: لا تهنئة كنسية بعيد الميلاد

مصدر بالأهلى يكشف قيمة صفقة وسام أبوعلى وطريقة السداد

الإتربى: 5 مليارات حصيلة شهادتى 27% و23.5% حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة