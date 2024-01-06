تزامنًا مع عيد الميلاد المجيد.. انتشار فرق التأمين الطبي بمحيط الكنائس بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن تواجد فرق التأمين الطبي بمحيط الكنائس بمحافظة الإسكندرية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأوضحت أنه تنتشر العيادات المتنقلة التابعة لإدارة القوافل العلاجية والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان وكذلك خدمات الإحالة إلى المستشفيات في حال الاحتياج للمزيد من الفحوصات أو التدخلات الجراحية أو لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة لتواجد فرق الرعاية الأساسية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر للأمراض مجانًا حيث يتم تفعيل مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

كما تتواجد أيضًا العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة لتقديم خدمات الفحص والمشورة بالمجان، بالإضافة لفرق التثقيف الصحي المنتشرة لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية، وكذلك فرق الإعلام والتربية السكانية والتي تنتشر لتقديم الإرشادات عن الصحة الإنجابية والقضية السكانية وتنظيم الأسرة وجميع القضايا التي تخص المرأة.

الفرق الطبية بمحيط الكنائس في الإسكندرية

الفرق الطبية بمحيط الكنائس في الإسكندرية