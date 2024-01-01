الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الإسكندرية" تتفقد سير العمل بعدد من المستشفيات

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

أجرت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أمس، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمستشفى العجمي التخصصي، ومستشفى صلاح العوضي بمنطقة العجمي.

بدأت الجولة بزيارة مستشفى صلاح العوضي وكان في استقبالها الدكتورة أمل الشبراوي، مديرة المستشفى وتم مناقشة الوضع الحالي للمستشفى وخطة التطوير المقدمة والمدة الزمنية الموضوعة للتنفيذ.

ومرت على العيادات الخارجية والأقسام الداخلية وقد عرض الدكتور أسامة عبد الحميد، رئيس قسم النساء والتوليد بعض التحديات التي تواجه فريق العمل بالمستشفى وتم مناقشة كيفية التغلب عليها كما عرض الدكتور أحمد مجدي شحاتة، رئيس قسم الأطفال موقف القسم والخدمات المقدمة والخدمات الجديدة التي سيتم إدراجها  بتطوير المستشفى.

وتوجهت وكيل الوزارة لمستشفى العجمي التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكان في استقبالها الدكتور صلاح الحصاوي، مدير المستشفى وتم تفقد بعض الأقسام المختلفة بالمستشفى؛ قسم القلب والقسطرة وجراحات القلب المفتوح ووحدات العناية المركزة وكذلك قسم المناظير وتم عرض مختلف الخدمات المميزة المقدمة لخدمة المرضى.


وزارت مدرسة التمريض بنات بالمستشفى والتي استقبلت أولى دفعاتها (33طالبة) هذا العام وتقدم خدمة تعليمية وتدريبية مميزة. 


وأشادت وكيل صحة الإسكندرية بتنوع وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى كما قدمت الشكر لفريق العمل على الجهد المبذول، وتم مناقشة سبل التعاون للاستفادة من الامكانيات والكفاءات الموجودة بالمستشفى.

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة الدكتور أحمد فؤاد- مدير عام الطب العلاجي والدكتورة نهى أحمد- مدير الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتورة هبة الخياري- مدير ادارة المعامل، والدكتورة ريم فاروق- مدير ادارة الكلى، وعفاف محمد- مدير إدارة التمريض، والدكتورة فاطمة رجب- مدير إدارة ذوي الهمم والدكتورة هبة أمين- مدير ادارة الرقابة، والمتابعة الداخلية، والدكتورة شريهان فؤاد- مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي.

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
صحة الإسكندرية وزارة الصحة مستشفى العجمي التخصصي مستشفى صلاح العوضي منطقة العجمي المراكز الطبية

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