وكيل "صحة الإسكندرية" تتابع سير العمل بالإدارة العامة للأمراض المتوطنة

تفقدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سير العمل بالإدارة العامة للأمراض المتوطنة، رافقتها الدكتورة أمل السنباطي مدير عام الإدارة.



وأوضحت "السنباطي" أن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة تشمل: إدارة علاج البلهارسيا- إدارة مكافحة القواقع- إدارة مكافحة الملاريا والفلاريا والليشمانيا- إدارة مكافحة ناقلات الأمراض.

وقالت الدكتورة منال السيد الصعيدي، مدير إدارة البلهارسيا، إن أعمال الإدارة تشمل: فحص وعلاج المترددين على الوحدات، والفحص الدوري للمدارس والأهالي، وعلاج الحالات الإيجابية، وحملات تجريع المدارس والأهالي.

واستكمل المهندس هاني راغب، مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، عرض أعمال الإدارة، والتي تشمل: مكافحة الحشرات والقوارض من خلال حملات محدودة وحملات شاملة بالتعاون مع الأحياء، التقصي الحشري لحالات الملاريا والليشمانيا والدنج، الاستجابة لشكاوى الجماهير خلال 48 ساعة باستخدام مبيدات مصرحة من وزارة الصحة، إصدار التراخيص لشركات مكافحة الحشرات.

كما أضاف المهندس توفيق صبحي، مدير إدارة مكافحة القواقع، أن أعمال الإدارة تضم: فحص المجارى المائية، والتى تبلغ 13 ألف مجرى مائى بمحافظة الإسكندرية دوريًا لاكتشاف أى إصابة بالقواقع، فحص القواقع معمليًا، علاج المجارى المائية فى حال وجود إصابة بالسيركاريا سواء بلهارسيا أو فاشيولا، وإخطار إدارة علاج البلهارسيا لعمل فحص للأهالي، المشاركة مع حملات علاج الأهالى بعلاج المجارى المائية.

وأوضحت الدكتورة مروة مختار عطا الله، مدير إدارة مكافحة الملاريا والفلاريا والليشمنيا، أن أعمال الإدارة تشمل: فحص حالات الاشتباه بالملاريا، والتى يتم الإبلاغ عنها من خلال مستشفى الحميات، فحص المخالطين وعمل التقصي الحشري، اليقظة الوبائية للملاريا عن طريق أخذ عينات عشوائية من المواطنين من أماكن الوافدين والإصحاح البيئى المنخفض، اليقظة الوبائية لليشمانيا الحشوية عن طريق فحص الأطفال أقل من 5 سنوات فى منطقة العجمى، تشخيص وعلاج حالات الليشمانيا الجلدية.

واختتمت وكيل الوزارة الزيارة بالمرور على دار المحفوظات بالإسكندرية، والتي يتم من خلالها استخراج شهادات المواليد والوفيات للفترة من 1913 لـ1961.