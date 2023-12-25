الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الإسكندرية" تتابع سير العمل بالإدارة العامة للأمراض المتوطنة

جولة وكيل صحة الإسكندرية
جولة وكيل صحة الإسكندرية

تفقدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سير العمل بالإدارة العامة للأمراض المتوطنة، رافقتها الدكتورة أمل السنباطي مدير عام الإدارة.


وأوضحت "السنباطي" أن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة تشمل: إدارة علاج البلهارسيا- إدارة مكافحة القواقع- إدارة مكافحة الملاريا والفلاريا والليشمانيا- إدارة مكافحة ناقلات الأمراض.

وقالت الدكتورة منال السيد الصعيدي، مدير إدارة البلهارسيا، إن أعمال الإدارة تشمل: فحص وعلاج المترددين على الوحدات، والفحص الدوري للمدارس والأهالي، وعلاج الحالات الإيجابية، وحملات تجريع المدارس والأهالي.

واستكمل المهندس هاني راغب، مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، عرض أعمال الإدارة، والتي تشمل: مكافحة الحشرات والقوارض من خلال حملات محدودة وحملات شاملة بالتعاون مع الأحياء، التقصي الحشري لحالات الملاريا والليشمانيا والدنج، الاستجابة لشكاوى الجماهير خلال 48 ساعة باستخدام مبيدات مصرحة من وزارة الصحة، إصدار التراخيص لشركات مكافحة الحشرات.

كما أضاف المهندس توفيق صبحي، مدير إدارة مكافحة القواقع، أن أعمال الإدارة تضم: فحص المجارى المائية، والتى تبلغ 13 ألف مجرى مائى بمحافظة الإسكندرية دوريًا لاكتشاف أى إصابة بالقواقع، فحص القواقع معمليًا، علاج المجارى المائية فى حال وجود إصابة بالسيركاريا سواء بلهارسيا أو فاشيولا، وإخطار إدارة علاج البلهارسيا لعمل فحص للأهالي، المشاركة مع حملات علاج الأهالى بعلاج المجارى المائية.

وأوضحت الدكتورة مروة مختار عطا الله، مدير إدارة  مكافحة الملاريا والفلاريا والليشمنيا، أن أعمال الإدارة تشمل: فحص حالات الاشتباه بالملاريا، والتى يتم الإبلاغ عنها من خلال مستشفى الحميات، فحص المخالطين وعمل التقصي الحشري، اليقظة الوبائية للملاريا عن طريق أخذ عينات عشوائية من المواطنين من أماكن الوافدين والإصحاح البيئى المنخفض، اليقظة الوبائية لليشمانيا الحشوية عن طريق فحص الأطفال أقل من 5 سنوات فى منطقة العجمى، تشخيص وعلاج حالات الليشمانيا الجلدية.

واختتمت وكيل الوزارة الزيارة بالمرور على دار المحفوظات بالإسكندرية، والتي يتم من خلالها استخراج شهادات المواليد والوفيات للفترة من 1913 لـ1961.

وزارة الصحة الأمراض المتوطنة مكافحة الملاريا ناقلات الأمراض صحة الإسكندرية

مواد متعلقة

وكيل "صحة الإسكندرية" تتابع العمل بالحجر الصحى فى الميناء البحرى

2 مليون خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية خلال حملة "100 يوم صحة"

100 يوم صحة.. محافظ الإسكندرية يُطلق قافلة طبية بمنطقة وادى القمر

الأكثر قراءة

تنفيذًا لأوامر الجن.. محاكمة دجال هتك عرض طفلة بالجيزة اليوم

"أكلوا عشاء العريس".. اعترافات المتهمين بسرقة شقة عريس في المنوفية

اليوم.. استكمال نظر معارضة نسرين طافش على حكم حبسها

الأهلي يصطدم بسيراميكا في السوبر المصري بالإمارات

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 25 ديسمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟