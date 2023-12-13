وكيل "صحة الإسكندرية" تتابع العمل بالحجر الصحى فى الميناء البحرى

تابعت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم الأربعاء، سير العمل بالحجر الصحي بميناء الإسكندرية البحري.

واستقبل الدكتور محب حبيب، مدير إدارة الحجر الصحي، وكيل وزارة الصحة، والتي تعرفت على جميع الخدمات المقدمة بالحجر الصحي بموانئ الإسكندرية، وأبوقير، والدخيلة وإدكو وبرج العرب والنزهة متضمنة المعاينة الصحية والتطعيمات وصحة البيئة وعيادة الطوارئ والصيدلية ومركز المعلومات واللانشات التابعة للإدارة.

وثمّنت ندا، الدور الذي يقوم به الحجر الصحي، كما أثنت على مجهود العاملين.

توجهت وكيل "صحة الإسكندرية" لإدارة الإفراج الطبي الجمركي بميناء الإسكندرية، حيث تعرفت على مهام فريق العمل ودورهم في الفحص الجمركي، فيما يخص الجزء الطبي للواردات والمضبوطات الجمركية.

جولة وكيل صحة الإسكندرية

جولة وكيل صحة الإسكندرية