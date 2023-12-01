وكيل "صحة الإسكندرية" تناقش خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية

عقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، اجتماعات مع قيادات مديرية الشئون الصحية ومديري المناطق والإدارات الطبية المختلفة لمناقشة خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، والتي ستعقد خلال أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم، أنه تم خلال الاجتماعات، مناقشة خطة كل الإدارات للمشاركة بخطة التأمين الطبي لتشمل الخدمات العلاجية والوقائية والرعايات العاجلة للمواطنين المترددين على اللجان الانتخابية.

التعاون من أجل تيسير عملية اقتراع كبار السن وذوي الهمم

وأكدت وكيل “صحة الإسكندرية” على التعاون من أجل تيسير عملية اقتراع كبار السن وذوي الهمم من خلال توفير كراسي متحركة داخل اللجان الانتخابية.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركز/ مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.

وحث محافظ الإسكندرية المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.

كما أكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة.

و الجدير بالذكر أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين كالتالي:

على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.)