الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الإسكندرية" تنظم ‎ 8قوافل طبية مجانية خلال يناير.. تعرف على المواعيد والأماكن

قوافل طبية
قوافل طبية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 8 قوافل طبية خلال شهر يناير الجاري.

أماكن ومواعيد القوافل الطبية بالإسكندرية 

- تقام يومي (2-3 يناير) قافلة طبية بوحدة عبد  القادر بنطاق حي العامرية.

-يومي (9-10 يناير)  قافلة طبية بوحدة التنمية بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

-يومي (14-15 يناير) قافلة طبية بوحدة طب أسرة ك21 بنطاق حي العجمي.

- يومي (16-17 يناير) قافلة طبية بمركز شباب أبو تلات بنطاق  حي العجمي.

-يومي (21-22 يناير) قافلة طبية بوحدة الجزائر بنطاق حي العامرية.

- يومي (23-24 يناير) قافلة بوحدة الهوارية بنطاق  حي العامرية.

- يومي (28-29 يناير)  قافلة بوحدة بنجر 6 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

-تختتم مديرية الصحة شهر يناير بقافلة طبية يومي (30-31 يناير) بوحدة بنجر 1 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

وكانت قد تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أمس الأحد، سير العمل بمستشفى العجمي التخصصي ومستشفى صلاح العوضي بمنطقة العجمي.

وبدأت الجولة بتفق مستشفى صلاح العوضي وتم مناقشة الوضع الحالي للمستشفى وخطة التطوير المقدمة والمدة الزمنية الموضوعة للتنفيذ وقد مرت سيادتها على العيادات الخارجية والأقسام الداخلية.

كما تابعت العمل بمستشفى العجمي التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، حيث تفقدت بعض الأقسام المختلفة بالمستشفى؛ قسم القلب والقسطرة وجراحات القلب المفتوح ووحدات العناية المركزة وكذلك قسم المناظير وتم عرض مختلف الخدمات المميزة المقدمة لخدمة المرضى.

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