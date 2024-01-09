الثلاثاء 09 يناير 2024
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الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

يتساءل كثير من الناس وأصحاب المال والأعمال، على محركات بحث "جوجل" عن موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2024، بعد اقتراب موعد إصدارها.

معرفة فاتورة التليفون الأرضي

وينشر الدستور في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن موعد إصدار فاتورة شهر يناير 2024 وآخر موعد لدفعها.

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي 

تصدر الشركة المصرية للاتصالات وي فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يوم الاثنين المقبل 14 يناير 2024، وتتيح الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر كامل بدون أي غرامات تأخير أو رسوم إدارية إضافية حتي يوم الأربعاء 14 فبراير.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي شهر يناير 2024

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة من خلال هذه الخطوات 

يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول على أيقونة فاتورة التليفون الأرضي من هنا https://billing.te.eg

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الارضي  والبريد الالكتروني

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال ادخال كود المحافظة ورقم التليفون

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آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي

بعدها تقوم الشركة بفرض غرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات او 1.5 % من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل إلى استقبال فقط، يتم خلالها إتاحة دفع الفاتورة حتي منتصف شهر مارس 2024 على أن يتم قطع الخدمة نهائيا علي العميل يوم الخميس 14 مارس 2024.

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فاتورة التليفون الأرضي

وقامت الشركة بتحويل 6 ملايين عميل لنظام الدفع المسبق للفواتير، ضمن خطة الشركة للتحول إلى الشمول المالي والخدمات الالكترونية وهذا أدى إلى إتاحة خدمات جديدة للدفع أمام المستخدمين.

12.5 مليون مشترك في الهاتف الثابت 

وسجل عدد مشتركي التليفون الأرضي نحو 12.5 مليون مشترك بنهاية شهر سبتمبر 2023، ويمثل القطاع المنزلي نحو 89 % من المشتركين والقطاع التجاري 9% والقطاع الحكومي 2 % 

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