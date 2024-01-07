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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

14 يناير.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2024

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يتساءل الكثير من الناس وأصحاب المال والأعمال عن موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديد لشهر يناير 2024.

اعرف فاتورتك.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2024

الإثنين 14 يناير.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2024


موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2024

زادت عمليات البحث مع بداية شهر يناير عن موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة وموعد استحقاقها بعد رفع  أسعار باقات الإنترنت المنزلي we  وخطوات الاستعلام.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي 2024

ينشر" الدستور" في هذا التقرير موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2024 من قبل الشركة المصرية للاتصالات وي وكيفية السداد والدفع حيث تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر يناير 2024 يوم الإثنين 14 يناير على أن تتيح الشركة دفع الفاتورة الجديدة لمدة شهر كامل بدون أي غرامة تأخير أو رسوم إدارية إضافية تنتهي يوم 14 فبراير 2024.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي

وتقوم الشركة بعدها بتحويل خط المشترك إلى استقبال فقط مع السماح بسداد الفاتورة بالغرامة والتي تصل إلى 10 جنيهات أو نحو 1.5 % من قيمة الفاتورة كحد أقصى وتتيح عملة السداد حتى منتصف مارس 2024 بعدها تقوم الشركة بوقف الخدمة وقطع الحرارة عن خط العميل.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي we بعد الزيادة

باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية أصبحت بـ 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها
باقات الإنترنت الأرضي سعة 200 جيجابايت أصبحت بـ 225 جنيها بدلا من 170 جنيها
باقات الإنترنت الأرضي سعة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيها
باقات الإنترنت الأرضي سعة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.
باقات الإنترنت الأرضي سعة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه.
باقات الإنترنت الأرضي سعة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيها

مشتركي الهاتف الارضي

سجل إجمالي مشتركي الهاتف الثابت "الأرضي " نحو 12.39 مليون مشترك بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 11.93 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 2.97 % وبتراجع شهري 0.87% بعد ان سجل نحو 12.40 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر السابق عليه.

واستحوذت الدلتا على نحو 35% من مستخدمي الانترنت المنزلي ADSL بالتساوي مع القاهرة الكبري في حين ان الوجه القلبي سجل نحو 15% تليه الإسكندرية ومطروح بنحو 9% واخير مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 6 %.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون we

يمكن للعميل القيام بالاستعلام عن الفاتورة عبر اتباع خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون عبر موقع شركة المصرية للاتصلات we التالية:

قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات على الرابط التالي هنا.

قم بملء البيانات المطلوبة مثل اسم العميل، كود المحافظة متبوعا رقم التليفون الأرضي، البريد الإلكتروني.

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.
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