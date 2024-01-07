كنائس المنوفية تستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد

شهدت كنائس محافظة المنوفية، مع الساعات الأولى من صباح اليوم، توافد المئات من أبناء المحافظة المسلمين، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وحرص المئات من أبناء المحافظة كعادتهم على التوجه إلى الكنائس لتقديم واجب التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد، فتلك هي العادات والتقاليد التي تربوا عليها منذ عشرات السنين، خاصة في القرى التي لا تستطيع أن تفرق بين أهلها من المسلمين والمسيحيين من شدة ارتباطهم ببعض.

ووجّه الزوار بكلمات الحب الصادقة التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد، مؤكدين أن مصر بقطبيها المسلمين والمسيحيين تحيا إلى يوم الدين بالسماحة والأخوة، فالدين لله والوطن للجميع.

وقدم أمس اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، يرافقه وفد من قيادات المحافظة، مكون من محمد موسى نائب محافظ المنوفية، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني للمحافظ وعدد من القيادات التنفيذية- التهنئة للأنبا بنيامين أسقف المنوفية.

وكان في استقبال محافظ المنوفية والوفد المرافق له نيافة الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، وقدم المحافظ خالص تهانيه القلبية لمطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة عيدالميلاد المجيد، مؤكدًا: إننا جميعًا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

