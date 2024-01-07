يتساءل الكثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال على محركات بحث “جوجل” عن موعد عمل البنوك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024.

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2024 والعودة للعمل بعد انتهاء الإجازة.

موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر، اليوم الأحد، الموافق ٧ يناير ٢٠٢٤ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

كما تقرر أن يتم اسأنف العمل والعودة بعد انتهاء الإجازة اعتبارا من صباح غد الإثنين الموافق ٨ يناير ٢٠٢٤.



موعد إجازة البورصة في عيد الميلاد المجيد 2024

كما قررت البورصة المصرية تعطيل العمل اليوم الأحد الموافق ٧ يناير الجاري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يستأنف العمل غد الإثنين الموافق ٨ يناير ٢٠٢٤.

مواعيد عمل البنوك فى شهر يناير 2024

تبدأ مواعيد العمل بجميع البنوك في مصر خلال شهر يناير الجاري من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

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