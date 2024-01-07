الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

البنوك
البنوك

يتساءل الكثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال على محركات بحث “جوجل” عن موعد عمل البنوك بعد إجازة  عيد الميلاد المجيد 2024.

موعد عودة عمل البنوك  بعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2024 والعودة للعمل بعد انتهاء الإجازة.

موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر، اليوم الأحد، الموافق ٧ يناير ٢٠٢٤ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

موعد عودة عمل البنوك  بعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

كما تقرر  أن  يتم اسأنف العمل والعودة بعد انتهاء الإجازة اعتبارا من صباح  غد الإثنين الموافق ٨ يناير ٢٠٢٤.


موعد إجازة البورصة في عيد الميلاد المجيد 2024

كما قررت البورصة المصرية تعطيل العمل اليوم  الأحد الموافق ٧ يناير الجاري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يستأنف العمل  غد الإثنين الموافق ٨ يناير ٢٠٢٤.

مواعيد عمل البنوك فى شهر يناير  2024

تبدأ مواعيد العمل بجميع البنوك في مصر خلال شهر يناير الجاري من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2024

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

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موعد إجازة البنوك في عيد الميلاد المجيد 2024

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