السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2024 وجميع المحافظات

فاتورة المياه
فاتورة المياه

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2024

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لسكان محافظة القاهرة إمكانية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة 2024 المياه، باسم المشترك فقط، من خلال الدخول الموقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة من خلال الضغط على الرابط التالى https://www.gcwc.com.eg/

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2024

وللاستعلام عن قيمة فاتورة مياه الشرب لعملاء الشركة القابضة لمياه اشرب والصرف الصحى فى محافظة القاهرة يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحى  محافظة القاهرة من خلال الضغط على الرابط التالى :https://www.gcwc.com.eg/

 

اختيار المحافظة والمنطقة التابع لها عداد المياه 

رابط مفتوح.. الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024

إدخال اسم المشترك المدون بالفاتورة

 كتابة رقم الفرع، والحساب، والمجموعة 

الضغط على زر البحث

 تظهر تفاصيل فاتورة المياه

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه فى أى محافظة 2024     

يمكنك الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم فى أى محافظة من محافظات الجمهورية لعام 2024 عبر زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال رابط الموقع الخاص بالشركة القابضة وهو https://www.hcww.com.eg/

اختر قائمة "خدماتنا" المتاحة على الموقع

اختيار "احسب فاتورتك بنفسك" للبدء في عملية الاستعلام

كتابة جميع البيانات المطلوبة، والتي تشمل المحافظة، ونوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات

تظهر قيمة فاتورة المياه للشهر المراد دفعها

تظر تفاصيل مثل (كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، وإجمالي الاستهلاك).

طرق أخرى للاستعلام عن قيمة فاتورة المياه 

كما أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عدد من الطرق المختلفة  لدفع فاتورة المياه والاستعلام عن قيمتها من ضمنها زيارة مقر مكتب شركة المياه في المنطقة الخاصة بالمستهلك أو صاحب العداد .

كما يمكن الاستعلام عن الفاتورة وتسديدها من خلال المحصلين التابعين للشركة.

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