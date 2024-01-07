الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 والاستعلام عن فاتورة شهر يناير

عداد الغاز
عداد الغاز

مع بداية كل شهر يبحث المستهلكون عن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024، وخطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد.

يعد تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024،  أمرًا مهمًا لتحديد كمية الغاز التي تم استهلاكها خلال الشهر، وبالتالي حساب فاتورة الغاز يُنصح بتسجيل القراءة بدقة في موعدها المحدد لتجنب دفع مبالغ زائدة.

تعليمات قبل تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

يجب على جميع عملاء بتروتريد تسجيل قراءة الغاز بانتظام في موعدها المحدد، كما يجب على العملاء التأكد من تسجيل قراءة الغاز بدقة، ويمكن على العملاء التواصل مع خدمة العملاء في حالة وجود أي مشاكل في تسجيل القراءة.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

يبدأ موعد تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد من اليوم الأول من كل شهر، وينتهي في اليوم السابع والعشرين من نفس الشهر، وفي حالة عدم تسجيل القراءة خلال هذه الفترة، يتم تقدير القراءة بناءً على القراءة السابقة.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 

يمكن تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2024 بأكثر من طريقة رسمية متاحة نوضحها من خلال 

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد من خلال أحد الطرق التالية:

عبر الموقع الرسمي لشركة بتروتريد:

انتقل إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد على الويب.

انقر على أيقونة "تسجيل قراءة العداد".

أدخل البيانات المطلوبة، وهي:

اسم صاحب العداد

الرقم القومي

رقم العداد

قراءة العداد

انقر على زر "إرسال".

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عبر تطبيق بتروتريد للهواتف المحمولة:

حمل تطبيق بتروتريد على هاتفك المحمول.

افتح التطبيق.

اضغط على أيقونة "تسجيل قراءة العداد".

أدخل البيانات المطلوبة، وهي:

اسم صاحب العداد

الرقم القومي

رقم العداد

قراءة العداد

انقر على زر "إرسال".

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عبر خدمة العملاء على رقم 19088:

اتصل بخدمة العملاء على رقم 19088.

أخبر موظف خدمة العملاء بمعلوماتك الشخصية وقراءة العداد.

 

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد 2024

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد من خلال أحد الطرق التالية:

 

عبر الموقع الرسمي لشركة بتروتريد:

 

انتقل إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد على الويب.

انقر على أيقونة "استعلام عن الفاتورة".

أدخل البيانات المطلوبة، وهي:

رقم حساب الغاز

رقم الهاتف المحمول

انقر على زر "إرسال".

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