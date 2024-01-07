الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تحمى نفسك من التعرض للإصابة بالتهابات الأعصاب فى الشتاء؟

جريدة الدستور

هناك مجموعة من العادات الصحية التى يجب الحرص على القيام بها بشكل مستمر خلال فصل الشتاء للتأكد من الوقاية من التعرض للإصابة بالتهابات الأعصاب، فمع انخفاض درجات الحرارة يصبح المرء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الأعصاب.

ونستعرض فى السطور التالية مجموعة من النصائح التى يجب الحرص على القيام بها بشكل مستمر خلال فصل الشتاء، وذلك من أجل الوقاية من التعرض للإصابة بالتهابات الأعصاب خلال فصل الشتاء، والتى يأتى على رأسها ارتداء ملابس مناسبة تمنح الجسم الشعور بالدفء، مع الحفاظ عليها جافة طوال الوقت مع عدم التعرض للأمطار، وذلك لحماية الأطراف بشكل خاص من البرودة لأن الأطراف تتأثر بشكل كبير وهو ما يزيد من التهابات الأعصاب.

ارتداء الجوارب

كما يجب الحرص على ارتداء الجوارب، وذلك من أجل ضمان تدفئة القدمين، وذلك لأنه مع انخفاض درجات الحرارة تزداد فرص الإصابة بالتهابات الأعصاب، لذا يجب الحرص على عدم تعرض القدمين للبرودة القاسية خلال فصل الشتاء. وعليك تجنب الكافيين والتدخين لأنهما يسببان ضيقا في الأوعية الدموية وبطئا في الدورة الدموية، وبالتالى التأثير السلبي على سلامة الأعصاب، خاصة خلال فصل الشتاء، لذا يجب الحرص بشكل مستمر على عدم تناول الكافيين بشكل مستمر.

يجب الحرص خلال فصل الشتاء على أخذ قسط من الراحة على فترات في أماكن مغلقة ودافئة، كما يجب الحرص على ممارسة الرياضة يوميا، خاصة في أيام البرد؛ لأنها تحسن من أداء الدورة الدموية، وبالتالى عدم التأثير السلبي على صحة الأعصاب، لذا يجب الحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة خلال فصل الشتاء وعدم تناول المشروبات الباردة لأنها تؤثر بشكل سلبي على صحة الأعصاب خلال فصل الشتاء.

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