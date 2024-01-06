السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1.903 مجازر بحق المدنيين

شهداء غزة
شهداء غزة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتقاء 29،722 شهيدا ومفقودا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع  غزة من بينهم 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان اليوم ان جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي سرقوا أموالا وذهبا من القطاع بقيمة 90 مليون شيكل.

وقال المكتب إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ بدء العدوان 1،903 مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة مشيرا إلى أن 30 مستشفى في القطاع أخرجها الاحتلال عن الخدمة في القطاع منذ بدء العداون في 7 أكتوبر الماضي.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 69 ألف وحدة سكنية كليا و290 ألف وحدة جزئيا داخل القطاع خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط.

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الهلال الأحمر الفلسطيني: تدمير 65 ألف وحدة سكنية في غزة بشكل كامل

حصيلة ضحايا اليوم الـ92 من العدوان الإسرائيلي على غزة

من جهتها أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك أنه في اليوم ال 92 للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 12 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 122 شهيد و256  اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيانها اليوم السبت رتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 22.722 شهيد و58.166 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة  نجاح  تشغيل عدد من غرف عمليات مجمع الشفاء الطبي داعية المؤسسات الاممية باجراء تدخلات عاجلة لحماية ودعم المجمع بالادوية والمستهلكات الطبية والوقود وتسهيل حركة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى اليها.

 كما أعلنت وزارة الصحة أن ممثلة بالقائم باعمال مدير عام التعاون الدولي د احمد شتات التق صباح اليوم بمنظمة اطباء بلا حدود- اسبانيا وبحثت معها عدد من المشاريع الصحية والمتعلقة بالنقاط الطبية في اماكن الايواء والتوسعة السريرية في مستشفى تل السلطان للولادة وخدمة التطعيمات في عيادة الشابورة برفح ومشاريع اخرى بالشراكة مع وزارة الصحة خلال العدوان الاسرائيلي الغاشم.

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الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 12 مجزرة فى قطاع غزة خلال 24 ساعة

غزة الإسرائيلي العدوان الإسرائيلى المكتب الإعلامي الحكومي جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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