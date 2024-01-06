استمرار القصف المدفعي المتبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع بأم درمان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، باستمرار القصف المدفعي المتبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع بأم درمان.

وقال ماهر أبو الجوخ، المحلل السياسي السوداني، إن السودان ليست على حافة الهاوية لكن بداخلها، حيث يشهد الداخل السوداني تدهورًا كبيرًا في جميع المجالات بصورة أرهقت المواطنين.

تدهور الأوضاع في السودان

وأكد “أبو الجوخ” خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار” مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن جميع الأطراف المتحاربة تتكبد الكثير من الخسائر، حيث يمكن القول إنه لا يوجد منتصر في السودان بعد أكثر من تسعة أشهر متتالية من الاشتباك.