الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بكرى: عقيدة الفلسطينى الفوز بالجنة بدلًا من هجرة الوطن

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن غزة ما زالت تحت القصف منذ أكثر من ثلاثة أشهر على التوالي، وذلك بعد حادث طوفان الأقصى 7 أكتوبر.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جثث الشعب الفلسطيني مبعثرة في الشوارع، أطفال يُتمت، نساء كان مصيرهن البحث عن غذاء لأبنائهن بعد استشهاد أزواجهن، وبعد كل هذه الجرائم ما زال الشعب الفلسطيني متمسكًا بأرضه، حيث عقيدة الفلسطيني تتمثل في قرب الجنة منه بدلًا من الهجرة خارج حدود وطنه.

مقاومة شعب فلسطين 

وأضاف في حديثه، أن الشعب الفلسطيني يحارب منذ 75 عامًا، وخذله الكثيرون طوال هذه السنوات، وبالرغم من كل الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها شعب فلسطين الباسل إلا أن روح المقاومة تزداد بداخله يومًا تلو الآخر.

وتابع: "لا تقلقوا على شعب فلسطين بل اقلقوا على ضمائركم، الشعب الفلسطيني لن يهجر أرضه على الإطلاق".

مصطفى بكرى بكري حقائق وأسرار مقاومة جيش إسرائيل جرائم الاحتلال الصهيونى

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