مصطفى بكري: استمرار المساعدات المصرية لغزة وفق توجيهات الرئيس السيسي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك تواصل من قبل مؤسسات الدولة المصرية لإيصال المساعدات للأهالي في غزة عبر، معبرًا: "مصر تعمل مستقبلًا على وقف إطلاق النار الدائم بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، وذلك من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني الباسل".

مجازر الاحتلال

وأكد مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر قادرة على أخذ خطوات عملية بشأن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات وتواصل بين الوفود الفترة المقبلة للوصول إلى إجراء حلول بين الطرفين.

وأضاف في حديثه، أن ما يفعله الكيان الصهيوني في فلسطين الآن مخالف لكافة قواعد القانون الدولي والإنسانية، معبرًا:" قتل الإسرائيليين للأطفال والرضع إجرام ووحشية، وبرغم ذلك يتحدى الأطفال نتنياهو وجنوده".

فلسطين تحت القصف

وطالب الإعلامي مصطفى بكري المجتمع الدولي بأخذ القرارات العادلة المنصفة في هذه القضية، حيث هناك تأييد أعمى دولي للكياان الصهيوني رغم هذه المشاهد الإجرامية التي يقوم بها الكيان بحق الإنسانية الفلسطينية.