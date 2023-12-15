الجمعة 15 ديسمبر 2023
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مصطفى بكرى يُشيد بحملة المرشح عبدالفتاح السيسى.. ويؤكد: تغيير حكومى مرتقب (فيديو)

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن إعجابه بالحملة الانتخابية التي أجراها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والجهود التي بذلها المستشار محمود فوزي مدير الحملة في مختلف المحافظات.

وقال بكري في برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر قناة صدى البلد، إن الدستور ينص على أن مدة الرئاسة تكون 6 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان الفائز بالانتخابات، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة حددت فيها المادة 241، مدة الرئيس الحالي لتنتهي بعد 6 سنوات من تاريخ إعلان فوزه بالرئاسة في 2 ابريل 2018.

وأوضح أن الرئيس الجديد سيؤدي القسم الدستوري في 3 أبريل 2024، وفقًا للأنظمة الدستورية والقانونية، وله الحق الكامل في تغيير الوزارة والحكومة.

وفجر بكري مفاجأة حول إجراء تغيير حكومي جديد في الفترة القادمة، مبينًا أن التغيير قد يحدث قبل أو بعد تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وثمّن أيضًا ما قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الفترة الأخيرة، مع الحكومة الحالية، مؤكدًا أنها أدت أدوارًا جيدة عدا بعض الأزمات التي وقعت في هذه الفترة.

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