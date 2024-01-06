السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موظف سابق لدي جيفري إبستين: الأمير أندرو كان يتلقى جلسات تدليك يومية في منزل الملياردير الأمريكى

جيفري إبستين
جيفري إبستين

كشف مدير المنزل السابق لرجل الأعمال المتهم في وقائع جنسية للأطفال جيفري ابستين إن دوق يورك كان يتلقى جلسات تدليك "مساج" يومية عندما كان يقضي "أسابيع" في منزله في فلوريدا. 

وقال جوان أليسي، الذي كان يعمل في مقر إقامة إبستين في "بالم بيتش" إن الأمير أندرو وزوجته آنذاك، ساره دوقة يورك، كانا صديقين لإبستين وجيسلين ماكسويل التي أدينت بالإتجار في الجنس ، حسبما كشفت وثائق المحكمة.

وخلال مقابلته التي تم تصويرها بالفيديو وهو تحت القسم في عام 2009، تم استجواب أليسي بشأن علاقة الدوق بماكسويل وإبستين، وفقا لوكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

يذكر أن الأمير أندرو ترك الحياة العامة بعد الضجة التي أثيرت بشأن الصداقة التي تربطه بإبستين، ودفع ملايين لتسوية قضية اعتداء جنسي مدنية على فيرجينيا جيفري، التي زعم أنه لم يلتق بها قط.

وجرى إبعاد أندرو عن النظام الملكي العامل ولم يعد يستخدم لقب سمو الأمير، وذلك بعدما اتهمته السيدة جيفري، التي قدمها له إبستين، بالاعتداء عليها جنسيها عندما كان عمرها 17 عاما.

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الصديقة المقربة من الملياردير الأمريكى جيفرى إبستين

ويذكر أنه واجهت غيلين ماكسويل، سيدة المجتمع البريطانية والصديقة المقربة من الملياردير الأمريكى المنتحر، جيفرى إبستين، المدان بالتحرش الجنسى بالأطفال، اتهامات فى الولايات المتحدة بعدما أوقفها مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى إف بى آى.

واتهمت بمساعدة إبستين فى استغلال فتيات قاصرات من خلال المساعدة فى استدراج واستمالة ضحايا معروفين بكونهم تحت السن القانونية، وفقا لشبكة بى بى سى البريطانية.

وأوقفت غيلين فى ولاية نيوهامبشير الأمريكية، وقد تم تقديمها إلى المحكمة وحبسها احتياطيا لنقلها إلى نيويورك.

وكانت ماكسويل قد نفت أى تورط أو علم بممارسات إبستين، ولكن عددا من القاصرات قلن إن ماكسويل التقت بهن، وسهلت الاعتداء الجنسى عليهن من قبل إبستين وأصدقائه.

وادعى ممثلو الادعاء أن غيلين ساعدت إبستين بين عامى 1994 و1997 على استمالة فتيات فى سن الرابعة عشرة.

وتقول قائمة الاتهامات إنها كان تنسج علاقة معهن بواسطة اصطحابهن إلى التسوق أو إلى السينما على سبيل المثال وتقنعهن لاحقا بقيامهن بتدليك إبستين حيث كان يتم خلال ذلك استغلالهن جنسيا.

وكان إبستين قد انتحر فى محبسه، فى أغسطس 2019، بينما كان ينتظر المثول للمحاكمة بسبب اعتداءات يعود تاريخها إلى عام 2005. ونوه الادعاء عن أن جيفرى ظل يمارس الاتجار فى الفتيات حتى عام 2018.

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