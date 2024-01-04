تقرير بريطانى: الأمير اندرو وبيل كلينتون متورطان في قضية جيفرى إبستين

سلطت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي”، الضوء على قضية جيفري ابستين رجل الأعمال الأمريكي، لافتة إلى أن القضية تحمل العديد من المفاجآت الجديدة خلال هذه الفترة، حيث تمت تسمية الأمير أندرو وبيل كلينتون في ملفات القضية.

ووفقاً للتقرير، يعد الأمير البريطاني أندرو وبيل كلينتون من بين الشخصيات البارزة المذكورة في أوراق المحكمة الأمريكية التي تتضمن تفاصيل الجرائم الجنسية للراحل جيفري إبستين.

وتشكل السجلات التي تم إصدارها حديثًا جزءًا من قضية مرفوعة ضد جيسلين ماكسويل، صديقة إبستين التي سُجنت لمساعدته في الاعتداء على الفتيات، الا أن الوثائق لم تكشف حتى الآن، عن أي مزاعم جديدة كبيرة بشأن إبستين ولا أي معلومات عن شركائه.

كما اتهم الأمير أندرو بملامسة امرأة، وهو ما ينفيه، حسبما أفادت الشبكة البريطانية في تقريرها.

تورط الرئيس الأمريكي السابق كلينتون

وتشمل الأسماء الأخرى في الوثائق المغني مايكل جاكسون وديفيد كوبرفيلد، على الرغم من عدم وجود اتهامات بارتكاب أي مخالفات.

ويظهر “كلينتون” في عدد من الوثائق، حيث اعترف الرئيس الأمريكي السابق بأنه كان مساعدا سابقا لإبستين لكنه نفى بشدة أن يكون لديه أي علم بجرائمه.

كما تم إصدار الملفات الأولى من المجموعة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة - والتي تغطي حوالي 900 صفحة - يوم الأربعاء، بعد أمر من قاضية نيويورك لوريتا بريسكا، التي اعترفت بأن العديد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم قد تم التعرف عليهم بالفعل من قبل وسائل الإعلام أو في محاكمة ماكسويل الجنائية.

وقال القاضي بريسكا إن كثيرين آخرين لم يعترضوا على نشر الوثائق، ومع ذلك، فقد أمرت بإبقاء بعض الأسماء محجوبة لأنها ستحدد هوية ضحايا الاعتداء الجنسي.

واضاف التقرير أن بعض من أكثر من 100 شخص في القائمة يقدمون ادعاءات حول أفراد آخرين، أو هم شهود محتملون، ومن المتوقع أن يتم إصدار المزيد من الوثائق في الأيام المقبلة.

واعترف إبستين بالذنب في التماس الدعارة من قاصر في عام 2009 وانتحر في عام 2019 أثناء انتظار المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس.

وبحسب ما أورده التقرير فقد تتضمن الملفات التي تم إصدارها حديثًا إشارات إلى جوانا سيوبيرج، التي ادعت أن الأمير أندرو لمس صدرها أثناء جلوسه على الأريكة داخل شقة إبستين في مانهاتن في عام 2001.

وكان قصر باكنجهام قد قال في وقت سابق إن مزاعمها "غير صحيحة على الإطلاق".

ورفضت التعليق على الوثائق الصادرة حديثًا، قائلة إنها لم تعد تتحدث نيابة عن دوق يورك الذي لم يعد يقوم بواجباته الملكية.

وفي عام 2022، دفع أفراد العائلة المالكة البريطانية الملايين للسيدة جيوفري لتسوية قضية رفعتها تزعم فيها أنه اعتدى عليها جنسيًا عندما كان عمرها 17 عامًا.

وقال الأمير أندرو إنه لم يلتق بها قط ونفى مزاعمها.

وورد اسم الرئيس الأمريكي السابق كلينتون أيضًا في وثائق المحكمة، على الرغم من عدم وجود أي دليل على عدم شرعيته، وعند الاتصال بممثليه للتعليق، أشاروا إلى بيان أصدره عام 2019 قال فيه إنه "لا يعرف شيئًا" عن جرائم إبستين.

ووفقا للسجلات، شهدت السيدة سيوبيرج أن إبستين أخبرها ذات مرة أن كلينتون "يحبهم في سن مبكرة، في إشارة إلى الفتيات".

وتشمل الملفات شهادة من ماكسويل تؤكد أن كلينتون سافر على متن طائرة إبستاين الخاصة، لكنها لا تعرف عدد المرات.

وسافر كلينتون على متن طائرة إبستاين في ما وُصف بالرحلات الإنسانية إلى إفريقيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأشاد في ذلك الوقت بإيبستاين باعتباره فاعل خير ملتزم، رغم أنه قال إنه قطع العلاقات معه لاحقًا.

وقال بيان الرئيس الأمريكي السابق لعام 2019 إنه كان برفقته في رحلاته على متن طائرة إبستين موظفون ومؤيدون من مؤسسته الخيرية، مؤسسة كلينتون.

وأضاف بيانه أن "عناصر الخدمة السرية الخاصة به كانوا يسافرون في كل مرحلة من كل رحلة".