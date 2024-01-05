معاون وزير الزراعة: الإرشاد الزراعى يلعب دورًا مهمًا فى التوعية بالممارسات الحديثة

أكد معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد القرش، أهمية دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بالأصناف الجديدة من التقاوي والبذور، وكذلك بالممارسات الزراعية الحديثة والميكنة.

وقال الدكتور القرش، في تصريحٍ صحفي، اليوم الجمعة، إن الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين يسهم في زيادة الإنتاجية التي تحقق الأمن الغذائي للمواطنين وترفع مستوى معيشة المزارعين، مشيرًا إلى أهمية الإرشاد الزراعي، وخاصة التطبيقات والوسائل الحديثة من الإرشاد الرقمي.

وأضاف أن الإرشاد الإلكتروني والتوعية بدوره يلعب دورًا مهمًا، لافتًا إلى تطبيق "المساعد الذكي للفلاح" واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم الخدمات الإرشادية للفلاح والمزارع بالشكل الذي يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق أفضل عائد ممكن للمزارعين والفلاحين.

تنظيم المدارس الحقلية

وأشار معاون وزير الزراعة، إلى أن الوزارة تبدي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم المدارس الحقلية والتوسع في إقامة الحقول الإرشادية لمختلف المحاصيل الزراعية، حيث تعد نماذج عملية على أرض الواقع يستفيد منها المزارع.

ولفت إلى أهمية البحث العلمي والمعامل البحثية عن طريق التواجد المستمر في الحقول بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وتوحيد جهود كل الإدارات والمعاهد المعنية بالإرشاد.

وأوضح القرش، أن هناك حزمة من البرامج الإرشادية لتوعية المزارعين وتدريبهم على التقنيات الحديثة للزراعة باستخدام أساليب الري المطور والحديث، وإصدار النشرات الفنية الخاصة بتطبيق أساليب الري الحديث، وتأثيره على المحاصيل الزراعية المختلفة.