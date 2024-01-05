سفير الاتحاد الأوروبي يعلن تنظيم مؤتمر لعرض الفرص الاستثمارية بمصر

قال كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إن الاتحاد سينظم بالتعاون مع الحكومة المصرية مؤتمرا لعرض الفرص الاستثمارية في مصر على المستثمرين الأوروبيين والأجانب، حيث يجري العمل حاليا مع الحكومة المصرية على إعداد تفاصيله، مشيرا إلى أن مستهدفات هذا المؤتمر ستتحدد خلال أسابيع قليلة.

وجدد بيرجر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - تأكيده على أن خطة الاستثمار الأوروبية في مصر المقدرة قيمتها بنحو 9 مليارات يورو كانت قد أُعلنت في عام 2022 ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لإفريقيا والشرق الأوسط، ونتج عنها ضخ استثمارات سنوية في مصر بقيمة مليار يورو.

حجم المحفظة الفعلية للاتحاد الأوروبي 1.3 مليار يورو

وذكر أن حجم المحفظة الفعلية للاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن يبلغ 1.3 مليار يورو في هيئة منح، فيما يبلغ حجم محفظة بنك الاستثمار الأوروبي مليار يورو سنويا في مصر.

يشار إلى أن بيرجر كان قد أوضح - في مؤتمر صحفي عقدته وزارة التعاون الدولي لإطلاق منصة "حافز" لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر الماضي - أن الاتحاد الأوروبي يساعد في وضع أطر التشريعات المتعلقة بالاستثمار ودعم القطاع الخاص.

تخصيص مبلغ 240 مليون يورو لمصر للمحفظة الثنائية

كما كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر، خلال شهر يونيو 2022، في بروكسل الخطة الاقتصادية والاستثمارية لحشد مليار يورو لمصر بين عامي 2021 و2027، حيث أوضحت الوثيقة الصادرة عن الاتحاد آنذاك أنها من المتوقع أن تستقطب ما يقرب من 9 مليارات يورو من الاستثمارات الإضافية في مصر.

كما إنه بموجب آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، تم تخصيص مبلغ 240 مليون يورو لمصر للمحفظة الثنائية للفترة 2021-2024.