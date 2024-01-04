الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: وثائق تكشف عن متورطين جدد فى قضية جيفرى أبستين الجنسية

جيفري ابستين
جيفري ابستين

كشف تقرير لصحيفة “الجارديان”، تفاصيل وثائق تربط رجل الاعمال الامريكي الراحل جيفري أبستين بالرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ومايكل جاكسون وديفيد كوبرفيلد والامير أندرو من بين العديد من الأسماء في وثائق المحكمة.  

وبحسب التقرير، فقد تم نشر العديد من وثائق المحكمة التي تحدد هوية شركاء مرتكب الجرائم الجنسية لجيفري إبستين، ومن بين الأسماء البارزة في وثائق المحكمة الأمير أندرو، والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، ومايكل جاكسون، وديفيد كوبرفيلد.

جزء من الدعوى القضائية التي رفعتها فيرجينيا جيوفري 

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تقرير بريطانى: الأمير اندرو وبيل كلينتون متورطان في قضية جيفرى إبستين

وأضاف أنه تم تضمين أسماء هؤلاء الشركاء التي تم الكشف عنها للتو في وثائق المحكمة المرفوعة كجزء من الدعوى القضائية التي رفعتها فيرجينيا جيوفري، متهمة إبستين، ضد غيسلين ماكسويل؛ تتضمن المستندات مقتطفات من الإفادات والطلبات في هذه الحالة. 

كما أُدين النجم الاجتماعي البريطاني في ديسمبر 2021 بالاتجار بالجنس وتهم مماثلة لجلب فتيات مراهقات للممول المشين إبستين.

كما أن إدراج اسم في هذه القائمة لا يعني أن الشريك المذكور متهم بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بإبستين. ومن بين الأسماء أشخاص ورد ذكرهم أثناء الإجراءات القانونية

وفي شهادته، يبدو أن ماكسويل يقول إن أندرو زار جزيرة إبستين في جزر فيرجن الأمريكية. وقد اتُهم إبستين بإساءة معاملة العديد من الفتيات في هذه الجزيرة.

وتضمنت إحدى الوثائق إفادة قدمتها جوانا سيوبيرج، التي زُعم أن ماكسويل حصل عليها بغرض القيام بأفعال جنسية على إبستين، وقالت شوبيرج في شهادتها إن إبستين "قال ذات مرة إن كلينتون يحبهم صغارًا، في إشارة إلى الفتيات".

نفي الادعاءات المتعلقة بتورط كلينتون 

في عام 2019، نفى المتحدث باسم كلينتون، أنجيل أورينا، الادعاءات المتعلقة بتورط كلينتون مع إبستين وكتب في بيان على تويتر أن “الرئيس كلينتون لا يعرف شيئًا عن الجرائم الفظيعة التي اعترف جيفري إبستين بارتكابها في فلوريدا قبل بضع سنوات، أو تلك التي كان متورطًا فيها”، حيث إنه تم اتهامه مؤخرًا في نيويورك.

كان لكلينتون علاقة غرامية استمرت 18 شهرًا مع مونيكا لوينسكي، التي كانت آنذاك متدربة تبلغ من العمر 22 عامًا، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس. وكان عمره 49 عاما.

وقالت سيوبيرج أيضًا إن الموسيقار الراحل مايكل جاكسون كان في قصر إبستين في بالم بيتش، وأنها التقت بالساحر الشهير ديفيد كوبرفيلد.

وثائق الرئيس الامريكي كلينتون الراحل جيفري انستين

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