الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يُرى بالعين المجردة.. اقتران ثلاثي للقمر والزهرة وقلب العقرب الاثنين والثلاثاء المقبلين

أشرف تادرس
أشرف تادرس

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث اقتران فلكي ثلاثي بديعي على مدى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ويمكن رؤيته بالعين المجردة السليمة في حالة صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار أستاذ الفلك بـالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن القمر في تلك الظاهرة سيشرق مقترنا مع كوكب الزهرة "ألمع كواكب المجموعة الشمسية" وكذلك مع النجم أنتاريس "قلب العقرب" بغضون الساعة الخامسة صباحا تقريبا، ويُرى هذا المشهد بالعين المجردة ويظل مرئيا حتى اختفائه في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، مبينا أنه نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنا 600 سنة ضوئية.

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 اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات

وأوضح أن مصطلح الاقتران يعني اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي، أما المسافة الحقيقية بينهما فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

المعهد القومي للبحوث الفلكية اقتران فلكي ثلاثي بديعي خلو السماء من السحب والغبار النجم أنتاريس العين المجردة

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