القومى للبحوث الفلكية: ما يحدث فى اليابان من زلازل ليس له تأثير على مصر

قال الدكتور صلاح حديدي، أستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن اليابان أكبر دولة في العالم تعاني من الزلازل المستمرة، حيث يمكن القول إن اليابان تتعرض لزلازل بقوة 6 ريختر يوميًا، وتتعرض لزلازل أقوى من ذلك من فترة لأخرى.

زلازل اليابان

وأكد الدكتور صلاح حديدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الزلازل التي تحدث في اليابان ليس لها أي أثار سلبية على الأراضي المصرية، لذا على المواطنين الاطمئنان وعدم ربط الأحداث ببعضها البعض.

الزلازل في مصر

وأضاف في حديثه، أن منطقة خليج العقبة وخليج السويس، وكذلك منطقة قبرص واليونان والبحر الأحمر هي القادرة على حدوث زلازل في مصر، أي يمكن القول إن هذه الأماكن مؤثرة بشكل مباشر على مصر، لذا ما يحدث في اليابان ليس له علاقة بما سيحدث في مصر السنوات المقبلة.