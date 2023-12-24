الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القومي للبحوث الفلكية: اكتمال القمر ظاهرة فلكية تحدث في سماء مصر

القمر
القمر

قال د.جهاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن اكتمال القمر هى ظاهرة فلكية جديدة تحدث في سماء مصر خلال الأيام المقبلة.

أشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز" إلى أن ظاهرة اكتمال القمر تساهم بشكل كبير في تهديد أوئل الشهور العربية، إضافة إلى تحديد فترات ميلاد الهلال بدقة عالية.

أضاف القاضي أن من المقرر رؤيتة في العالم أجمع باستثناء دول شرق أسيا، مضيفًا أنه سيتم رؤيتة بالعين المجردة بسبب إنارة القمر بنسبة 100%.

ونوه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن ديسمبر ويناير وفبراير، يشهدوا ظاهرة "القمر البارد"، مؤكدًا أن ظاهرة اكتمال القمر يمكن أن تؤثر على حركة الملاحة، لكن التأثير يكون طفيف.

المعهد القومي للبحوث الفلكية اكتمال القمر سماء مصر اكسترا نيوز ظاهرة فلكية

مواد متعلقة

استشاري جهاز هضمي لـ"إكسترا نيوز": المستشفيات التعليمية قدمت خدماتها لأكثر من 11 مليون مصري

مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية: هناك فجوة بين المعلن وأرض الواقع لحكومة نتنياهو

مدير مركز القاهرة للدراسات: محور قناة السويس ساهم في حل مشكلة البطالة وزيادة فرص العمل

رئيس جامعة كفر الشيخ: الخريج المصري لا يقل جودة عن أي خريج في دولة أخرى

مراسلو "إكسترا نيوز" يرصدون توافد الأقباط احتفالًا بعيد الميلاد المجيد

أدموند غريب لـ"إكسترا نيوز": نجل الرئيس الأمريكي استغل اسم والده وحصل على ملايين الدولارات

"القومى لذوى الإعاقة": "كن منتجًا" فرصة جيدة لتمكين الشباب اقتصاديًا

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل ستستمر فى عملياتها العسكرية فى قطاع غزة بحماية أمريكية

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

النائب العام ينعى وكيل النيابة العامة محمد حمدى مرسى

"حماس": قضينا على 48 جنديا إسرائيليًا خلال الأيام الـ4 الماضية

تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في السوق المصرية

3 نصائح للحد من تضييع وقت الأطفال في الشاشات والهواتف المحمولة

مقررو «المحور السياسى» بالحوار الوطنى يتحدثون لـ«الدستور» عن ملفات العمل المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين