القومي للبحوث الفلكية: اكتمال القمر ظاهرة فلكية تحدث في سماء مصر

قال د.جهاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن اكتمال القمر هى ظاهرة فلكية جديدة تحدث في سماء مصر خلال الأيام المقبلة.

أشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز" إلى أن ظاهرة اكتمال القمر تساهم بشكل كبير في تهديد أوئل الشهور العربية، إضافة إلى تحديد فترات ميلاد الهلال بدقة عالية.

أضاف القاضي أن من المقرر رؤيتة في العالم أجمع باستثناء دول شرق أسيا، مضيفًا أنه سيتم رؤيتة بالعين المجردة بسبب إنارة القمر بنسبة 100%.

ونوه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن ديسمبر ويناير وفبراير، يشهدوا ظاهرة "القمر البارد"، مؤكدًا أن ظاهرة اكتمال القمر يمكن أن تؤثر على حركة الملاحة، لكن التأثير يكون طفيف.