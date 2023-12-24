الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة كفر الشيخ: الخريج المصري لا يقل جودة عن أي خريج في دولة أخرى

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الخريج المصري لا يقل جودة عن أي خريج في دولة أخري، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية في النسخة الأولي للتصنيف العربي للجامعات العربية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن كل يوم نجد الجديد في التعليم العالي بمصر، مشيرًا أن وجود 28 جامعة في التصنيف العربي، دليل على جودة التعليم العالي وتطوره في مصر.

وأشار "دسوقي"، أن جامعة كفر الشيخ حديثة، ولكن أصبحت فخر لكل مصر بسبب الإمكانيات العالمية، والبنية التحتية التي تمتاز بها الجامعة.

أكد أن الجامعة تضم 19 كلية، بالإضافة إلى مستشفيات جامعية ومدينة طبية، مضيفًا أن الخطة في المرحلة القادمة سنستحدث البرامج التعليمية التي تواكب احتياجات سوق العمل.

رئيس جامعة كفر الشيخ الخريج المصري اكسترا نيوز للتصنيف العربي للجامعات العربية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ

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