الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلو "إكسترا نيوز" يرصدون توافد الأقباط احتفالًا بعيد الميلاد المجيد

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

أوضح أحمد نبيل، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، من كنيسة المارونية بمنطقة الضاهر، أن من الشخصيات التي ستحضر قداس عيد الميلاد المجيد، مندوب من رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة منهم السفير اللبناني.

كما أوضحت مراسلة "إكسترا نيوز"، من الكنيسة السريانية بمنطقة غمرة، أن الكثير من الأقباط من طائفة السريانية، يتوافدون على الكنيسة، حيث يزداد الحضور دقيقة تلو الأخري.

ومن المقرر حضور بعض نواب البرلمان، ومندوب من الرئاسة، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية والأجنبية.

عيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

اكسترا نيوز الكنائس الاقباط عيد الميلاد المجيد غمرة الكنيسة السريانية

مواد متعلقة

"القومى لذوى الإعاقة": "كن منتجًا" فرصة جيدة لتمكين الشباب اقتصاديًا

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل ستستمر فى عملياتها العسكرية فى قطاع غزة بحماية أمريكية

وئام عثمان لـ"إكسترا نيوز": من الصعب الوصول لهدنة جديدة فى قطاع غزة بالوقت الحالى

أيمن الرقب: قطاع غزة دمر بالكامل وسُيعمر بأموال الكيان المحتل

أستاذ علاقات دولية: الخطاب الأمريكى لم يتغير بالشكل الذى ينتظره الشعب الفلسطينى

"هموت فيها".. مأساة فلسطينى يعيش هو وأسرته فى سيارة بمدينة رفح (فيديو)

محلل سياسى لـ"إكسترا نيوز": النظام العالمى يعاني صراعات قد تشكل من جديد خريطة العالم

محلل سياسى صينى: الولايات المتحدة تستخدم تايوان كورقة ضغط على الحكومة الصينية

الأكثر قراءة

3 نصائح للحد من تضييع وقت الأطفال في الشاشات والهواتف المحمولة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

عاجل.. "حماس": قضينا على 48 جنديا إسرائيليًا خلال الأيام الـ4 الماضية

مقررو «المحور السياسى» بالحوار الوطنى يتحدثون لـ«الدستور» عن ملفات العمل المقبلة

تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في السوق المصرية

توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين