مراسلو "إكسترا نيوز" يرصدون توافد الأقباط احتفالًا بعيد الميلاد المجيد

أوضح أحمد نبيل، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، من كنيسة المارونية بمنطقة الضاهر، أن من الشخصيات التي ستحضر قداس عيد الميلاد المجيد، مندوب من رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة منهم السفير اللبناني.

كما أوضحت مراسلة "إكسترا نيوز"، من الكنيسة السريانية بمنطقة غمرة، أن الكثير من الأقباط من طائفة السريانية، يتوافدون على الكنيسة، حيث يزداد الحضور دقيقة تلو الأخري.

ومن المقرر حضور بعض نواب البرلمان، ومندوب من الرئاسة، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية والأجنبية.

عيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.