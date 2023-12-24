الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القومى لذوى الإعاقة": "كن منتجًا" فرصة جيدة لتمكين الشباب اقتصاديًا

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قالت د.إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إن إطلاق مبادرة "كن منتجًا"، لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، هي خطوة جيدة.

وأضافت رئيس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تتحدث عن نفسها، وهذا يساهم في استغلال الطاقات للأشخاص أصحاب الإعاقات.

ونوهت الدكتورة إيمان كريم، أن المبادرة تساهم على زيادة فرص العمل للأشخاص ذوي الأعاقة، إضافة إلى المساعدة في توصيل الأشخاص ذوي الأعاقة لأماكن العمل المختلفة وتمكينهم في المجتمع بشكل أكبر.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل على إتاحة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توقيع عدد من البروتكولات مع المؤسسات المختلفة؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا.

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