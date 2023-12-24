الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل إقتصادي لـ"إكسترا نيوز": في النصف الأول من عام 2024 قد يشهد الدولار تراجعا ملحوظا

عاصم منصور، المحلل
عاصم منصور، المحلل الإقتصادي

قال عاصم منصور، المحلل الإقتصادي، أن في النصف الثاني من عام 2024 سيستفيد الدولار الأمريكي، ولكن في النصف الأول قد يشهد تراجع بسبب تراجع المستثمرين.

وأضاف المحلل الإقتصادي، خلال استضافته بقناة "اكسترا نيوز"، أن حركة الإستثمار العالمية، قد تشهد تباطؤ، بسبب التوتر الذي يسيطر على الكثير من دول العالم.

وأشار منصور، أن الإستثمارات ستتجه إلي الأسهم طويلة المدى، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأحداث التي قد تحدد وجهة المستثمرين، مثل الذهب الذي سيجذب العديد من المستثمرين.

ونوه منصور، أن صناديق الإستثمار العالمية، قد تتجه للإستثمار في الذهب في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك تتحول في الإستثمار في الدولار في النصف الثاني من العام.

محلل اقتصادي اكسترا نيوز الدولار الامريكي المستثمرين حركة الإستثمار العالمية

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