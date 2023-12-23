السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: الشعب الفلسطينى يمر بأزمة إنسانية وسياسية

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن سياسات بنيامين نتنياهو، باتت واضحة ومعلنة لدى الجميع، ولا بد من المجتمع الدولي أن يعي ذلك.

وأضافت أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب الفلسطيني يمر بأزمة إنسانية وسياسية، بسبب عدم التحرك بشكل قوي في الدبلوماسية العالمية.

ونوهت "زهران"، بأن الرأي العام العالمي على مستوى الشعوب قوي، كما أن هناك مرونة في الخطاب السياسي العالمي لبعض الدول، خاصة بعد دور مصر تجاه هذه الأزمة.

وأشارت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن الأزمة الفلسطينية، يمكن أن تطيح بالرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة، بسبب الدعم الأعمى للكيان المحتل، خاصة بعد انتشار مطالبات بسحب الثقة في الأيام الأخيرة.

استاذ علاقات دولية الشعب الفلسطيني الدكتورة ايمان زهران بنيامين نتنياهو نتنياهو اكسترا نيوز

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية لـ"إكسترا نيوز": أعمال العنف التى ترتكبها إسرائيل يتغاضى عنها الإعلام الغربى

مها هلالى لـ"إكسترا نيوز": ذوو الإعاقة أصبحوا قادرين على اقتحام كافة المجالات فى مصر

القومي للإعاقة: أول مرة يتم اختيار شخص من ذوي الإعاقة في البرلمان

الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية: الرئيس السيسى أعاد الحياة لذوى الهمم

"قلوب عامرة".. نادية عمارة توضح ثواب الاجتهاد فى القراءة السليمة للقرآن الكريم

"قلوب عامرة".. نادية عمارة توضح ما المقصود بـ"فلسفة الدعاء"

"الستات مايعرفوش يكدبوا".. كيف نتقرب من الله فى العام الجديد؟ (فيديو)

الستات مايعرفوش يكدبوا| كيف نستفيد من اليوجا الشتوية فى التخلص من الضغوط اليومية؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

"الأرصاد" تكشف مدى تأثر مصر بالعاصفة بيا

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف خسائر جديدة فى صفوف جيش الاحتلال (فيديو)

"كولر" يجتمع مع جهازه المعاون ولاعبي الأهلي لوضع برنامج الإعداد للسوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم