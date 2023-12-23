أستاذ علاقات دولية: الشعب الفلسطينى يمر بأزمة إنسانية وسياسية

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن سياسات بنيامين نتنياهو، باتت واضحة ومعلنة لدى الجميع، ولا بد من المجتمع الدولي أن يعي ذلك.

وأضافت أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب الفلسطيني يمر بأزمة إنسانية وسياسية، بسبب عدم التحرك بشكل قوي في الدبلوماسية العالمية.

ونوهت "زهران"، بأن الرأي العام العالمي على مستوى الشعوب قوي، كما أن هناك مرونة في الخطاب السياسي العالمي لبعض الدول، خاصة بعد دور مصر تجاه هذه الأزمة.

وأشارت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن الأزمة الفلسطينية، يمكن أن تطيح بالرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة، بسبب الدعم الأعمى للكيان المحتل، خاصة بعد انتشار مطالبات بسحب الثقة في الأيام الأخيرة.