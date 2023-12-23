أستاذ علوم سياسية لـ"إكسترا نيوز": أعمال العنف التى ترتكبها إسرائيل يتغاضى عنها الإعلام الغربى

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تؤكد دومًا لجميع دول العالم وأمام مختلف المحافل الدولية على حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن كل أعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل يتغاضى عنها الإعلام الغربي، ونحن على مشارف 80 يومًا لحرب ضد شعب أعزل أطفالًا ونساء.

وأشار الشيمي، إلى أن الاتصال الذي دار بين الرئيس السيسي والرئيس الإيراني، هدفه الوصول لحل للأزمة الفلسطينية، وإيجاد التوازن في القضية التي ينحاز فيها الغرب للكيان الصهيوني.

ونوه بأن إسرائيل بشكل يومي ترتكب جرائم حرب يحاكم عليها القانون الدولي، مضيفًا أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب هربًا من المحاكمة.