السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السيسى: بذلنا جهدًا لإنشاء بنية رياضية ضخمة.. ونهتم بتجهيز الشباب لتمثيل مصر دوليًا

الرئيس السيسى ولاعبو
الرئيس السيسى ولاعبو المنتخب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة بذلت جهدا كبيرا لإنشاء بنية رياضية ضخمة، على رأسها المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تتضمن حوالي 22 منشأة رياضية وفقا للمعايير الأوليمبية.

وقال الرئيس السيسي، خلال تفقده تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية؛ حيث يستعد المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الرفريقية، إن الدولة عملت على رفع كفاءة 4500 مركز شباب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن العمل ما زال جاريا لتطوير أكبر للبنية التحتية الرياضية.

وأوضح أن الدولة بدأت في بناء المدينة الأوليمبية منذ 6 سنوات وانتهت منها بالكامل منذ 4 أشهر تقريبا، لافتا إلى أن الدولة وضعت هدفا جوهريا وهو تجهيز الشباب المصري رياضيا للمشاركة وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأعرب الرئيس عن سعادته بوجود 7 لاعبين من المنتخب المصري يخوضون تجربة الاحتراف في أندية أوروبية وعالمية، متمنيا زيادة هذه الأعداد لأن الاحتراف يعكس قدرات الشباب المصري.

النجاح الرياضى يأتى بالموهبة والإخلاص فى الفكر واللعب والمشاركة

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لاعبو المنتخب يلتقطون صورًا تذكارية مع الرئيس السيسى

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الرئيس السيسى يستمع لشرح وزير الرياضة حول المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية

وأكد الرئيس السيسي أن النجاح الرياضي يأتي بالموهبة والإخلاص في الفكر واللعب والمشاركة، مشيرا إلى أن كرة القدم هي أكثر اللعبات شعبية حول العالم، وأن المنتخب المصري قادر على تحقيق بطولة إفريقيا للمرة الثامنة.

مصر كانت دائمًا سباقة فى المجال الرياضى

كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالتوفيق للاعبي المنتخب في رحلتهم لكوت ديفوار، حيث تقام بطولة كأس الأمم، وتحقيق البطولة، مؤكدا أن مصر كانت دائما سباقة في المجال الرياضي. 

من جانبه، قال محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إن اللاعبين سيبذلون جهدا كبيرا لتحقيق البطولة، مثنيا على أداء المنظومة الرياضية التي شهدت تحسنا كبيرا.

النجاح الرياضي الرئيس السيسي المدينة الأوليمبية منتخب مصر الاول الشباب المصري

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