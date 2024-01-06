لمدة ستة أشهر مقبلة فقط.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024

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أسعار شرائح الكهرباء 2024

جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نشر فى وقت سابق، على الموقع الالكترونى الخاص به أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد زيادة الأسعار 2024.

وأكد المنشور الذى نشره جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الجديدة 2024 سوف يبدأ من يناير الجارى وتنتهى فى 30 يونيو المقبل فقط.

وأوضح البيان من خلال مضمونه على أن الزيادة الجديدة لشرائح الكهرباء هى لمدة 6 أشهر فقط وبعدها يكون هناك أسعار أخرى.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، فى تصريحات صحفية أن الدولة تدعم أسعار الكهرباء بأكتر من 75 مليار جنيه

وفي السياق، نستعرض أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2024

الشريحة الأولى:

من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا

وخدمة العملاء 1 جنيه

الشريحة الثانية:

من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا

2 جنيه‎ مقابل خدمة عملاء

الشريحة الثالثة:

0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا

خدمة العملاء 4 جنبهات

الشريحة الرابعة: 201

إلى 350 كيلووات: 125 قرشا

خدمة العملاء 11 جنيهًا

الشريحة الخامسة: 351

إلى 650 كيلووات: 140 قرشا

و15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء

الشريحة السادسة:

من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا

مقابل خدمة عملاء 25

الشريحة السابعة:

من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا

مقابل خدمة عملاء 40 جنيهًا

أسعار الكهرباء للمحال التجارية بعد الزيادة

الشريحة الأولى : من 0 إلى 100 كيلووات 75 قرشا

ومقابل خدمة العملاء 5 جنيهات

الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلووات 136 قرشا

ومقابل خدمة العملاء 15 جنيها

الشريحة الثالثة: (0 - 250 كيلووات)

- السعر القديم: 140 قرشًا.

- السعر الجديد: 150 قرشًا.

الشريحة الرابعة: (601 - 1000 كيلووات)

- السعر القديم: 155 قرشًا.

- السعر الجديد: 165 قرشًا.

الشريحة الخامسة: (0 - أكثر من 1000 كيلووات)

- السعر القديم: 160 قرشًا.

- السعر الجديد: 180 قرشًا.

يذكر أن قرار زيادة أسعار الكهرباء جاء تنفيذا للخطة الهيكلية التي وضعتها الوزارة، وتنفذ على مراحل خلال 6 سنوات قادمة مع العلم أن الزيادة الجديدة لشرائح الكهرباء 2024 تنفذ لمدة 6 أشهر فقط .