الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. والصغرى فى القاهرة 14

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، الأحد، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء.

شبورة مائية صباحًا

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل في تكون شبورة مائية صباحا، تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 23 13

6 أكتوبر 24 13

بنهــــا 23 14

دمنهور 23 13

وادى النطرون 23 13

كفرالشيخ 23 14

المنصورة 23 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 14

طنطا 23 14

دمياط 22 14

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 24 10

السويس 24 10

العريش 24 09

رفح 24 08

رأس سدر 23 12

نخل 25 05

كاترين 22 04

الطور 25 13

طابا 25 13

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 23 12

العلمين الجديدة 23 11

مطروح 23 11

السلوم 21 10

سيوة 20 07

رأس غارب 26 15

الغردقة 27 16

سفاجا 27 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 28 19

حلايب 26 19

أبورماد 27 18

رأس حدربة 26 19

الفيوم 23 11

بني سويف 23 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 09

قنا 26 11

الأقصر 26 10

أسوان 27 12

الوادى الجديد 24 09

أبوسمبل 26 12