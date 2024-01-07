"الإسكيت" أبرز وسائل الترفيه على الكورنيش خلال عيد الميلاد

استقل عدد من الأطفال والشباب الإسكيت كإحدى وسائل الترفيه خلال احتفالهم بأعياد الميلاد المجيد وشهد كورنيش القناطر الخيرية عدد من الأطفال الذين حرصوا على ارتداء أحذية الإسكيت والاستمتاع بها على الكورنيش.

احتفالات عيد الميلاد

تصدر لعب الأطفال بالاسكيت مشهد الاحتفالات بكورنيش النيل، إضافة لوجود عدد من الأطفال الذين استمتعوا بلعب كرة القدم وغيرها من الألعاب للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

تأمينات احتفالات عيد الميلاد

واضطلعت أجهزة الداخلية بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين عيد الميلاد المجيد بمختلف المحافظات من خلال الانتشار الأمنى المُكثف بكل المحاور والميادين وبمحيط المنشآت المهمة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، إضافة إلى التواجد الميدانى للمستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

الرعاية الصحية تأمن احتفالات عيد الميلاد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خطتها للتأمين الطبي خلال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، خلال فترة الاحتفالات واستقبال العام الجديد.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والتخصصية التابعة لها وكذلك وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل: (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).

أشار بيان الهيئة إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ، بالمقر الرئيسي للهيئة، بالقاهرة، برئاسة د.أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، وذلك على مدار الساعة، وتضم الإدارات المعنية مع التأكيد على المتابعة اللحظية مع اللجان الفرعية بمقرات أفرع الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، للتنسيق مع الجهات ذات الصلة للتعامل فور حدوث أى أزمة.