القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2024 ومشوار المنتخب الوطنى

القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2024 تستحوذ على نسب بحث عالية مع قرب انطلاق البطولة التي تستضيفها دولة كوت ديفوار للنسخة الحالية، حيث ستنطلق المباراة الافتتاحية في 13 يناير الجاري من ملعب الحسن واتارا في أبيدجان والمنتخب المستضيف، كوت ديفوار، سيواجه نظيره منتخب غينيا بيساو.

القنوات الناقلة لأمم افريقيا 2024

beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19

القمر: أسترا سات 19.

التردد: 11185 dvb-s2.

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: v.

تردد القنوات الناقلة لأمم أفريقيا 2024

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب.

التردد: 12437 -H -27500.

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب.

التردد: 12437 -H -27500.

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15.

التردد: 12609-H-7550.

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق.

التردد: 12418-H-30000.

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق.

التردد: 11179-H-27500.

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق.

التردد: 12356 – أفقي – 7100.

المدن المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية

تشمل المدن المستضيفة للبطولة 6 ملاعب في 5 مدن مختلفة، وهي: أبيدجان، بواكي، كورهوجو، سان بيدرو، وياموسوكرو.

مواجهات منتخب مصر في دور المجموعات

الجولة الأولى 14 يناير الجاري

في مواجهة مثيرة، يلتقي منتخب مصر بنظيره موزمبيق يوم الإثنين 14 يناير في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية 18 يناير 2024

تتجه أنظار عشاق الكرة نحو مباراة قوية بين منتخب مصر وغانا يوم الخميس 18 يناير في الساعة 10:00 مساءً.

الجولة الثالثة 22 يناير الجاري

في ختام المرحلة الأولى، يواجه منتخب مصر منتخب الرأس الأخضر يوم الإثنين 22 يناير في الساعة 10:00 مساءً ينتظر الجميع تألق الفراعنة في هذه المواجهات المثيرة.