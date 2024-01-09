وزير الرياضة يطمئن على الاستعدادات الخاصة ببعثة المنتخب الوطنى فى كوت ديفوار

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هاتفياً مع السفير شريف سيف، سفير مصر لدى كوت ديفوار، للاطمئنان على جميع الاستعدادات الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها الـ٣٤، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجارى وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، مقسمة على 6 مجموعات.

وخلال الاتصال، استمع وزير الرياضة إلى شرح مفصل من السفير شريف سيف، حول جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكوت ديفوارية لاستضافة البطولة، والتي تشمل توفير سبل الراحة والدعم للبعثة المصرية، وضمان سلامة وأمان اللاعبين والإداريين وأعضاء البعثة، كما اطمأن على الأمور اللوجستية التي تخص البعثة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على أهمية البطولة، باعتبارها أحد أهم الأحداث الرياضية في القارة الإفريقية، والتي تحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير المصرية والإفريقية، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع الاستعدادات الخاصة بالبعثة المصرية، لتحقيق أفضل النتائج.

ووجه وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى السفير شريف سيف، على جهوده المتواصلة في متابعة الاستعدادات الخاصة بالبعثة المصرية، متمنياً التوفيق والنجاح للمنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة، والعودة مجدداً إلى منصات التتويج والفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 13 عاماً، وإضافة النجمة الثامنة لتواصل تصدرها لأكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة.

من جانبه، أعرب السفير شريف سيف عن سعادته بتواصل وزير الشباب والرياضة معه، للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بالبعثة المصرية، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لتوفير كافة سبل الدعم للمنتخب المصري، من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم يقع ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.