تفاصيل توقيع أول عقد رعاية بـ30 مليونًا لدعم الأبطال الرياضيين فى أولمبياد 2024

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أول عقد رعاية مع ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز- إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر- لدعم ولرعاية أبطال مصر المتميزين في الألعاب الفردية؛ لتأهيلهم بشكل مثالي لتحقيق نتائج إيجابية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد باريس 2024)، ودعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي حتي أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وكذلك استمرار دعم المواهب الرياضية خاصة في لعبة الإسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، بدعم مالي يصل إلى 30 مليون جنيه لهذا العام.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية شركة بالم هيلز، الهادفة إلى مساندة جهود الدولة في اكتشاف المواهب الرياضية من مختلف المحافظات وتطوير مستواها وفق أفضل الأنظمة التدريبية العالمية؛ لإعداد أبطال رياضيين يساهمون مع المنتخبات الوطنية في حصد الألقاب والبطولات ورفع علم مصر عاليًا، كما تأتي في إطار استراتيجية "بالم هيلز " لدعم الاستثمار الرياضي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وبموجب عقد الرعاية، ستتولى شركة بالم هيلز تقديم كامل الدعم لأبطال مصر الرياضيين المؤهلين لأولمبياد باريس 2024 لتحقيق حلم التتويج بالميداليات ورفع علم مصر على منصات التتويج، وكذلك المساهمة في اكتشاف مواهب جديدة، وإعدادها بشكل احترافي للمنافسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، في إطار رؤية الشركة لدعم المواهب الرياضية بوجه خاص، وتنمية الرياضة المصرية بشكل عام.

كما ستتولى شركة بالم هيلز، دعم المشروع القومي لموهبي الإسكواش وإعداد أبطال إسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، لاستغلال ريادة مصر للعبة في الفوز بميداليات بأولمبياد 2028، وتحسين مركز مصر في التصنيف الإجمالي لعدد الشركات الفائزة بالميداليات.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، على اهتمام الوزارة برعاية ودعم الأبطال الرياضيين، وتوفير متطلباتهم في ضوء تهيئة الأجواء والظروف المحيطة بهم؛ لتحفيزهم على التركيز، والاستعداد الأمثل لمختلف البطولات الدولية سعياً لاستدامة تحقيق الإنجازات للرياضة المصرية.

وأضاف أن الدولة تسعى دائما لتسهيل عمل القطاع الخاص لأن الجميع مقتنع بدورهم في تنمية الرياضة المصرية، موضحا

أن استراتيجية الوزارة من خلال المشروع القومي للبطل الأولمبي، هي زيادة قاعدة الممارسة في كل الألعاب لضخ المزيد من المواهب للمنتخبات الوطنية.

وتابع: "ننسق مع الاتحادات الرياضية دائما بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية التي تعمل باحترافية"، لافتا إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستظل الداعم الأكبر للجنة الأولمبية، مؤكدا أن اتحادات الألعاب لها الدور الأكبر في إعداد أبطالنا لأولمبياد باريس 2024، آملا أن يحققوا إنجازا أكبر من الأولمبياد السابق والفوز بـ 8 إلى 10 ميداليات.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر إلى ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، مشيراً إلى أنه لم يتأخر عندما طلبنا منه الدعم المالي، وهو من طرق الباب بعد ذلك.

واستكمل: منصور دعم في البداية أبطالنا واتحادي الخماسي الحديث بمبلغ 30 مليون جنيه، للاستعداد لباريس 2024، وهو ما فاجأنا لأننا توقعنا في بداية الفكرة 10 ملايين فقط.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الـ30 مليونًا يتم توزيعها على المشروع الوطني للمواهب والشباب في المحافظات الـ27، ونذهب إلى المحافظات لانتقاء المواهب وفحصها لاختيار اللعبة التي تناسب تدريباتهم البدنية.

وأكد صبحي سعادته الكبيرة مع نادي بالم هيلز الذي يجمع 17 رياضة، متمنياً أن يسهم في تدريب العديد من المواهب مستقبلاً.

من جانبه قال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الشباب والرياضة تمثل فرصة للمواهب الواعدة من كل أنحاء الجمهورية، لتطوير مستواهم بالشكل الأمثل لإعداد أبطال رياضيين للمستقبل يمثلون مصر في مختلف المحافل القارية والعالمية لحصد الميداليات وتصدر التصنيفات الدولية، ودعم جهود الدولة لصناعة أبطال أولمبيين، متمنيًا أن ينجح أبطال مصر المشاركين في أولمبياد باريس 2024 في تحقيق رقم قياسي لمصر في عدد الميداليات، وأن يسهم عقد الرعاية في صناعة بطل أولمبي وزيادة عدد المؤهلين لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأضاف: "يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة للاستثمار الرياضي، ودعم المجال الرياضي في مصر، من خلال التوسعات في إنشاء اّندية رياضية، حيث تعتزم الشركة إنشاء أكبر نادي رياضي في غرب القاهرة بمدينة باديا، على مساحة 100 فدان، ونادي بالم هيلز الرياضي شرق القاهرة، تضم منشآت وملاعب بمستوى عالمي في التصميم والتنفيذ والخدمات الرياضية والأنظمة التدريبية، مما يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وخلق فرص جديدة للاعبين ليصبحوا أبطال عالميين، لتحقيق الريادة في كافة الرياضيات".

وساهمت شركة بالم هيلز بشكل فعال في دعم رياضة الإسكواش على مدار السنوات الماضية، من خلال استضافة معسكرات وبطولات محلية ودولية؛ لاكتشاف المواهب واقتناء أفضل العناصر لتطوير مستواها لإعداد أبطال للمستقبل، في إطار استراتيجية صناعة البطل الرياضي التي تتبناها "بالم هيلز للتعمير" لدعم المنتخبات الوطني بأفضل العناصر لرفع علم مصر في المحافل الدولية، وتقديم نماذج رياضية ناجحة للنشء للاقتداء بها ومواصلة مسيرة النجاح عالميًا.

وفي كلمته، أكد المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية أن الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة لا تبخل في مسألة دعم اللاعبين وإعدادهم لأولمبياد باريس 2024، موضح أن أي أمور خاصة باللجنة بالأولمبية المصرية لن تؤثر على مسيرة الاتحادات الرياضية ومشاركة أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024.

وأضاف أنهم ليس لديهم أي مشاكل مالية وأنهم يتابعون كل المنافسات التأهيلية للأولمبياد في جميع اللعبات.

وفي كلمته، أكد المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، أن مصر هدفها التأهل للأولمبياد المقبلة باريس 2024، بأكبر بعثة في تاريخها، قائلًا إننا نأمل في التأهل بأكبر عدد من اللاعبين وفي أكبر عدد من اللعبات وتحقيق أكبر عدد من الميداليات في باريس 2024.

وواصل أنه يتوقع أن يصل عدد اللاعبين المصريين المتأهلين للأولمبياد 130 لاعبا في 23 أو 24 لعبة من أصل 28 لعبة، مؤكدا أن الإعداد يسير على أعلى مستوى للأولمبياد، ونتمنى تحقيق أكبر نجاح للبعثات المصرية في تاريخها الأولمبي.

فيما أكد المهندس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، أن الإسكواش المصري يتربع عالميا لمدة 18 عاما، لكن مع دخول الأولمبياد التحديات بتزيد، موضحا أن مصر قد فازت ببطولة إنجلترا المفتوحة بالعلامة الكاملة، لأول مرة، مما يزيد من التحديات، من أجل الحفاظ على هذه الصدارة.

وشدد عاصم خليفة على دعم وزارة الشباب والرياضة المتواصل من أجل النهوض باللعبة، ونشرها في جميع محافظات مصر والعمل علي توفير مناخ مناسب لأبطال الإسكواش؛ للحفاط على صدارة مصر للعبة.

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